“Parceiro e sonhador”: quem era o empresário de Ibirubá que morreu em acidente com Porsche na BR-386

Mais do que a tragédia que marcou sua despedida, amigos e familiares guardam na lembrança o semblante de Jonas Stefanello como um homem bem-humorado, parceiro e com muitos projetos em mente. O empresário morreu na tarde de quinta-feira (4) em acidente com um Porsche Cayman na BR-386, em Carazinho, no norte do Estado.

Jonas havia se deslocado para Rondinha, onde buscou o veículo que seria utilizado para uso comercial do Flash Padel, empresa em que era sócio. No trajeto de volta, às 14h30min, perdeu o controle do veículo próximo ao antigo pedágio de Carazinho.

O carro saiu da pista e o motorista, que estava sozinho no veículo, morreu no local. Era a primeira vez que ele dirigia o Porsche.

"Essencial na comunidade"

Natural de Ibirubá, na Região Noroeste, Jonas completou 45 anos na última terça-feira (2). No âmbito profissional, atuava como sócio-proprietário da empresa de padel.

— Jonas não foi apenas um grande parceiro de negócios, mas alguém essencial em toda a nossa caminhada, com quem compartilhei sonhos, conquistas e aprendizados. Sua importância para o nosso trabalho e para mim como pessoa é impossível de medir — disse o sócio Emerson Royer em nota nas redes sociais..

O esporte foi também a ponte que o aproximou de muitas amizades, como Carlos Augusto Matzenbacher Marques. Ele trabalhava com Jonas no padel.

— Era uma pessoa muito fácil de conviver. Sempre aberto, parceiro, desde a manhã até o fim da noite, para falar sobre a vida ou sobre projetos. Ele era um cara muito do bem — lembrou o administrador do espaço esportivo.

Otimista, o empresário tinha o objetivo de expandir a franquia de padel. Entre as últimas metas estava a consolidação da unidade do negócio em Cruz Alta.

Impacto no cidade

A notícia da morte causou impacto na comunidade de Ibirubá. Filho do presidente da Coprel, Jânio Stefanello, e irmão do diretor da cooperativa, Mateus Stefanello, Jonas era figura conhecida em diferentes setores regionais.

"Jonas será sempre lembrado por sua alegria contagiante, vitalidade e energia que marcavam os lugares por onde passava", escreveu a cooperativa em nota de falecimento.

O empresário foi sepultado por volta das 16h desta sexta-feira (5), em Ibirubá. Ele deixa enlutados os pais, Jânio e Traudi, os irmãos Mateus e Sarah, além da filha Brenda Vasconcellos Stefanello, 9 anos.