Paisagem típica da primavera toma ruas e parques de Passo Fundo; veja imagens

Quem anda pelas ruas e parques de Passo Fundo, no norte do Estado, já nota a paisagem típica da primavera. As árvores floridas, os jardins coloridos, a temperatura agradável e o céu aberto são um convite para aproveitar os espaço públicos e as atividade ao ar livre.

A nova estação começou oficialmente no Brasil às 15h19min desta segunda-feira (22) e segue até o dia 21 de dezembro. Os primeiros dias serão gelados, com mínimas pouco abaixo dos 10°C.

Em 2025, a primavera será marcada pela possibilidade de retorno do fenômeno La Niña a partir de outubro. Além disso, a condição da estação deve ser de menos umidade e, consequentemente, provocar chuvas mais irregulares.

No norte gaúcho, os volumes devem ficar próximos à média histórica, embora outubro, que costuma registrar cerca de 200 milímetros, dificilmente alcance esse índice.

O prognóstico para o mês de outubro é de temperatura mais amena. À medida que o verão se aproxima, as médias ficam mais próximas e até acima do habitual.

Fenômenos da estação

A primavera marca o período de transição que separa o inverno e o verão. Assim, os dias ficam mais longos e iluminados por conta do aumento natural da radiação solar e da temperatura nessa época do ano.

Mas o calor ainda pode aparecer intercalado com períodos mais gelados e frescos com a chegada de massas de ar frio, criando um contraste típico, que pode dar origem a tempestades.