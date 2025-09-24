Operação apreende uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em mercados de Colorado

Uma operação do Ministério Público (MPRS) apreendeu 983kg de alimentos impróprios para consumo durante fiscalização em estabelecimentos de Colorado, município de 3,2 mil habitantes do norte gaúcho. A fiscalização foi na terça-feira (23).

Os quatro mercados alvos da força-tarefa foram autuados. Segundo o MP, a maior parte dos alimentos era sem procedência, além de fora da validade e armazenamento em temperatura inadequada. O MP não divulgou o nome dos estabelecimentos.

Também foram recolhidos produtos coloniais de origem não comprovada, álcool de uso restrito em assistência à saúde e produtos de venda proibida em mercados como veneno para insetos, medicamentos e fumo.

O número de apreensões de alimentos impróprios cresceu no RS em 2025. Até agosto, o MP realizou operações em 43 municípios, com 182 estabelecimentos vistoriados e 96,4 toneladas de alimentos impróprios apreendidos. O volume representa aumento de 63% ante o registrado no ano passado.

Em julho, uma dessas operações identificou ratos mortos em um depósito de açougue em Carazinho, que acabou interditado. Nessa operação, foram apreendidas mais de 3,3 toneladas de alimentos impróprios para consumo. Em abril, outra ação interditou mercado que vendia carne que venceu há quatro anos.