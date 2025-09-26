Obras na escadaria da Independência devem iniciar no primeiro semestre de 2026

Com estrutura interditada desde janeiro, as obras da escadaria da Rua Independência, em Passo Fundo, devem iniciar no primeiro semestre de 2026. A informação foi confirmada pelo secretário de Planejamento, Giezi Schneider, na quinta-feira (25).

Atualmente, o projeto desenvolvido pela Secretaria de Planejamento está em processo de alinhamento com um projeto de canalização da Secretaria de Obras. A etapa deve ser concluída em 30 dias.

— Além da obra da escada que precisa ser refeita, também aproveitaremos para fazer obras na Avenida Sete de Setembro para abrirmos tudo de uma vez só e contratarmos apenas uma empresa. Para isso, precisaremos ampliar um pouco o escopo. Nessa região tem um fluxo muito grande de água — explica Schneider.

Concluída a etapa de compatibilização dos projetos, a próxima fase será a elaboração do orçamento, seguida pela abertura da licitação.

— Certamente as obras deverão iniciar no semestre que vem — afirma o secretário.

Construída por volta da década de 1940 no centro da cidade, a escadaria histórica foi interditada pela primeira vez, preventivamente, em 14 de dezembro de 2024, quando a Defesa Civil identificou rachaduras que indicavam risco de que o passeio público pudesse ceder.

O espaço liga a Rua Independência à Avenida Sete de Setembro. A ideia é demolir a estrutura atual e reconstruir outra escadaria no lugar.

