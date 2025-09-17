O que falta para o novo quartel do Corpo de Bombeiros começar a funcionar em Passo Fundo 

Em obras desde 2019, o novo quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, no norte do Estado, segue para os últimos ajustes antes da inauguração do espaço. A entrega para a comunidade deve acontecer na primeira quinzena de outubro, um ano depois do prazo inicial.

O prédio de mais de 1,2 mil metros quadrados — localizado na esquina da Avenida Brasil com a Rua Doutor Bozano, no bairro Petrópolis —, aguarda as últimas peças de móveis e outros detalhes, como a instalação da placa de identificação do quartel do lado de fora da construção, que deve acontecer na próxima semana.

A última data de entrega prevista era para o início de julho. Entretanto, conforme o tenente-coronel Alessandro Vicente Bauer, comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo, a mudança se deu por conta de um atraso na entrega de parte da construção:

— Tivemos um problema de infiltração de água também, no último andar, e tivemos que refazer uma parte do espaço. Agora foi tudo revisado e ajeitado.

Para somar esforços

Estrutura tem sistema que permitie utilização da água da chuva para abastecimento dos caminhões de combate a incêndio. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Apesar da nova construção, a antiga unidade na Rua Independência também vai continuar ativa.

— Lá permanecerá mais a parte operacional. Terá uma ambulância de resgate e dois caminhões de combate a incêndio, com as suas guarnições e também os especializados, como o canil — explica Bauer.

Já o quartel da Avenida Brasil, que teve investimento de cerca de R$ 3,5 milhões, deverá abrigar uma ambulância e dois caminhões de combate, além de centrais de análises e ocorrências e salas de reuniões.

No total, 74 pessoas integram o 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo: 46 no setor operacional, 12 no setor administrativo e 16 no setor de prevenção contra incêndios. O batalhão atende 94 cidades do norte gaúcho.

Aqui nessa nova estrutura também teremos um sistema que nos permitirá utilizar a água da chuva para abastecer nossos caminhões. É uma boa forma de reutilizarmos a água. TENENTE-CORONEL ALESSANDRO BAUER Comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo

Paralelamente, há tratativas para que o quartel da Rua Independência passe a funcionar como base de despacho de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Demanda antiga

A obra da nova sede do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo começou em 2019 e atrasou em grande medida por causa da pandemia, em 2020 e 2021.

Após duas licitações fracassadas — uma sem conseguir interessados e outra com empresa desclassificada —, a responsável pela obra assinou o contrato em 10 de janeiro de 2024. Dessa forma, o prazo de entrega inicial ficou para 10 de outubro daquele ano.

A licitação da última fase da obra, porém, foi concluída só em abril de 2024. E agosto do ano passado, a expectativa era que a estrutura estivesse operacional e com os bombeiros instalados até dezembro de 2024 — o que não aconteceu.

