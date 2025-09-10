Geral

Após audiência pública
Notícia

O que falta para começar o processo de licitação do transporte público de Passo Fundo

Prefeitura tem uma semana para responder a questionamentos sobre a licitação. Depois, documento vai para análise do TCE

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS