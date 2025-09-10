O que falta para começar o processo de licitação do transporte público de Passo Fundo

Empresa que oferecer menor tarifa ao usuário vence o certame. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A prefeitura de Passo Fundo tem uma semana para responder aos questionamentos sobre a licitação do transporte coletivo, feitos durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores na terça-feira (9). As respostas poderão alterar o projeto básico.

Foram recebidas quatro manifestações por escrito, enviadas previamente, além de outras encaminhadas durante a audiência. As respostas serão publicadas online até a próxima terça-feira (16), justificando se as demandas serão atendidas ou não e por quê.

— Duas (questões) são mais robustas, uma de um engenheiro e outra da própria Coleurb. São perguntas técnicas, sobre coeficientes utilizados na planilha que diz respeito aos custos, e quanto à depreciação da frota. As demais são mais abrangentes. Veremos o que tem fundamento e pode ser implementado — diz o procurador-geral do município, Giovani Corralo.

Uma vez concluída essa etapa, o documento final será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), o que vai ocorrer até o fim da próxima semana. Segundo Corralo, uma reunião entre a prefeitura e o órgão deve acontecer antes do edital ser protocolado, a fim de alinhar elementos e agilizar o processo.

O TCE tem um prazo oficial de até 90 dias para analisar o edital, mas, de acordo com a prefeitura, o resultado deve vir em menos tempo. A expectativa é que a concorrência seja aberta até dezembro às empresas interessadas na concessão.

A vencedora será a empresa que oferecer a menor tarifa a ser cobrada dos usuários para prestar o serviço.

Informações apresentadas na audiência

Melhorias previstas na nova licitação terão prazo de 20 anos para serem realizadas, prorrogáveis por mais 10. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A audiência pública de terça-feira discutiu o conteúdo da licitação, trazido pela empresa Matricial Engenharia Construtiva, que elaborou o projeto básico do transporte público da cidade.

Uma lista de melhorias a serem realizadas foi apresentada à população no plenário. São elas:

Aumento de 32 para 40 linhas

Aumento da rodagem de 454.000 km/mês para 511.00 km/mês

Aumento na acessibilidade universal (de 90% para 100%)

Câmeras de monitoramento

Frota de cem ônibus e cinco ônibus de reserva

Integração tarifária (expectativa de 10% a 12% dos usuários)

Frota mais nova com idade média de 7,5 anos e idade máxima de 15 anos

SAIBA MAIS Audiência pública em Passo Fundo discute projeto básico da licitação do transporte coletivo do município

Também foram anunciadas novas linhas: UPF/Santa Marta, UPF/Lucas Araújo, Cidade Nova/Santa Maria, Ricci/Vera Cruz, São Luiz/Zacchia, Planaltina/UPF e UPF/Nenê Graeff.