O que abre e o que fecha no feriado de 20 de setembro em Passo Fundo

Supermercados ficarão abertos normalmente no feriado.

O feriado deste sábado (20), que celebra o Dia do Gaúcho, deve alterar os horários do comércio e serviços municipais em Passo Fundo.

Logo pela manhã, o trânsito do centro da cidade sofrerá mudanças em decorrência do tradicional desfile farroupilha. As vias afetadas são:

Avenida Sete de Setembro : bloqueada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua General Canabarro;

: bloqueada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua General Canabarro; Rua Morom : bloqueada entre as ruas Coronel Chicuta e Dez de Abril;

: bloqueada entre as ruas Coronel Chicuta e Dez de Abril; Avenida Presidente Vargas: bloqueada entre as ruas General Canabarro e Campos Salles.

Os bloqueios acontecerão a partir das 6h e a liberação parcial está prevista para as 12h, após encerramento do desfile e limpeza do local.

Em paralelo ao desfile, a Feira do Produtor junto ao Parque da Gare estará funcionando em horário normal, das 6h às 12h. Veja como será o funcionamento de outros serviços:

Repartições públicas

Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados

Bancos e instituições financeiras

Fechados

Supermercados

Abrem normalmente

Comércio

Aberto para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga

Ônibus urbanos

Funciona em horário de domingo

Coleta de lixo

Coleta será feita em horário reduzido e apenas no centro da cidade

Sistema público de saúde

Atendimento na Farmácia do Cais Petrópolis das 8h às 1h

Hospital da Criança e Samu Funcionam normalmente

Cais Petrópolis terá atendimento das 8h às 20h

Demais unidades de saúde: fechadas

