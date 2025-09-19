Geral

Dia do Gaúcho
Notícia

O que abre e o que fecha no feriado de 20 de setembro em Passo Fundo

Data celebra o Dia do Gaúcho. Vias ficarão fechadas para desfile cívico a partir das 6h

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS