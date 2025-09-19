O que abre e o que fecha no feriado de 20 de setembro em Passo Fundo

O feriado deste sábado (20), que celebra o Dia do Gaúcho, deve alterar os horários do comércio e serviços municipais em Passo Fundo.
Logo pela manhã, o trânsito do centro da cidade sofrerá mudanças em decorrência do tradicional desfile farroupilha. As vias afetadas são:
- Avenida Sete de Setembro: bloqueada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua General Canabarro;
- Rua Morom: bloqueada entre as ruas Coronel Chicuta e Dez de Abril;
- Avenida Presidente Vargas: bloqueada entre as ruas General Canabarro e Campos Salles.
Os bloqueios acontecerão a partir das 6h e a liberação parcial está prevista para as 12h, após encerramento do desfile e limpeza do local.
Em paralelo ao desfile, a Feira do Produtor junto ao Parque da Gare estará funcionando em horário normal, das 6h às 12h. Veja como será o funcionamento de outros serviços:
Repartições públicas
- Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados
Bancos e instituições financeiras
- Fechados
Supermercados
- Abrem normalmente
Comércio
- Aberto para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga
Ônibus urbanos
- Funciona em horário de domingo
Coleta de lixo
- Coleta será feita em horário reduzido e apenas no centro da cidade
Sistema público de saúde
- Atendimento na Farmácia do Cais Petrópolis das 8h às 1h
- Hospital da Criança e Samu Funcionam normalmente
- Cais Petrópolis terá atendimento das 8h às 20h
- Demais unidades de saúde: fechadas
Shoppings
- Bella Città Shopping: lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado.
- Passo Fundo Shopping: alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques (facultativo) 14h às 20h.