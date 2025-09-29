Geral

Nova regra
Notícia

Motoristas de aplicativo terão selo de autorização e prazo maior para uso de veículos em Passo Fundo

Lei sancionada na semana passada busca dar mais segurança a usuários e organizar a atividade de transporte por aplicativo na cidade

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS