Geral

Acidente rodoviário
Notícia

Morre quarta vítima de colisão que vitimou mãe e filha na BR-386

Maicon Balestreri Diogo, 40 anos, faleceu no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, após mais de um mês internado em estado grave

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS