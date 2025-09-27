Morre quarta vítima de colisão que vitimou mãe e filha na BR-386

Acidente ocorreu na BR-386, em Pouso Novo, no norte do Estado. PRF / Divulgação

Morreu na noite da sexta-feira (26) a quarta vítima do acidente ocorrido em 23 de agosto, na BR-386, em Pouso Novo, no norte do Estado. Maicon Balestreri Diogo, 40 anos, faleceu no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, após mais de um mês internado em estado grave. Ele era o motorista do Volkswagen Nivus envolvido na colisão frontal com um Ford Focus.

No acidente, também morreram Camila Susana Kellm, de 35 anos, e sua filha Manuela, de 5 anos, que estavam no Ford Focus e seguiam viagem até Porto Alegre para conhecer a Arena do Grêmio. O motorista do Focus e uma adolescente ficaram feridos e foram levados ao hospital.

Maicon estava acompanhado da esposa, Iorrana Rodrigues, de 32 anos, e do filho do casal, Benjamin, de apenas 40 dias. Iorrana morreu no local, enquanto o bebê foi socorrido sem ferimentos. Maicon ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros, sendo inicialmente encaminhado ao Hospital Bruno Born, em Lajeado, e posteriormente transferido para Bento Gonçalves, onde permaneceu internado até seu falecimento.