Morre Nelson Antonio Pezzini, aos 77 anos

Pezzini era aposentado. Gustavo Pezzini / Arquivo Pessoal

Nelson Antonio Pezzini morreu em 25 de agosto, aos 77 anos, devido a complicações pós-operatórias de cirurgia para a correção de uma fratura no fêmur, causada por atropelamento.

Nascido em Ibirapuitã, em 13 de maio de 1948, era filho de Ervil Pezzini e Anilda Cecilia Schardong, e neto dos imigrantes italianos Folco Pezzini e Adele Prando.

Na sua infância, a família mudou-se para Passo Fundo, onde iniciou

sua carreira aos 12 anos de idade, trabalhando na tipografia Berthier. Posteriormente, cursou Administração de Empresas na Universidade de Passo Fundo (UPF). Se formou em 1975, mesmo ano em que casou-se com Leoni Salete Pazzinato.

Leia Mais Apenas 0,3% das empresas de Passo Fundo ainda aceitam cheques como forma de pagamento

Laborou também na Grazziotin, Universidade de Passo Fundo

(UPF), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Banco Mercantil de São Paulo (Finasa) e Serpro, até

ser aprovado no concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal, em

1984, profissão a qual se dedicou com empenho. Atualmente, estava aposentado.

Além da esposa, que é professora, Pezzini deixa três filhos: a advogada Daiane, a médica Daniele e empresário Gustavo. Também deixa a neta, Ester Helena.