Morre jovem que ficou ferida após incêndio em apartamento em Passo Fundo

Chamas começaram no 10° andar do edifício, no centro de Passo Fundo. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Morreu na noite de quarta-feira (24) Alice Visentin, 18 anos, vítima do incêndio que atingiu um apartamento no centro de Passo Fundo em 2 de agosto. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Ela estava internada na UTI do Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, referência no atendimento a queimados. O namorado da jovem, José Rudel D'Avila Pinto, 24 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte ao incêndio. Ele teve 70% do corpo queimado.

Alice ficou internada por 50 dias, com 40% do corpo queimado. O velório da jovem deve ser realizado nesta quinta-feira (25) em Vacaria, ainda sem horário e local definidos.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas. Conforme a delegada Carolina Goulart, à frente da investigação, a polícia aguarda um laudo complementar por parte do Instituto-Geral de Perícias (IGP).