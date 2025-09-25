Geral

Segunda vítima
Notícia

Morre jovem que ficou ferida após incêndio em apartamento em Passo Fundo

Alice Visentin estava internada desde agosto na UTI em Porto Alegre. O namorado da jovem faleceu no dia seguinte ao ocorrido

Rebecca Mistura

Repórter

