Moradores do Edifício Gralha apostam em acordo extrajudicial para resolver impasse de uma década em Passo Fundo

Prédio foi interditado em 2016 por problemas estruturais e segue fechado. Proprietários aguardam por audiência de conciliação com Procuradoria-Geral do Estado

Tatiana Tramontina

Repórter

