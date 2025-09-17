Moradores do Edifício Gralha apostam em acordo extrajudicial para resolver impasse de uma década em Passo Fundo

Espaço está abandonado no bairro Edmundo Trein em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Interditado em 2016, no bairro Edmundo Trein, em Passo Fundo, o Edifício Gralha se tornou símbolo de uma longa batalha judicial. Condenado por problemas estruturais, o prédio está fechado há quase 10 anos. Agora, a expectativa é que um acordo extrajudicial entre os proprietários e o Estado viabilize uma solução para o caso de forma mais rápida e efetiva para as famílias envolvidas.

Em primeira instância, a Justiça Federal já havia reconhecido a responsabilidade do Estado, em agosto de 2022, determinando indenizações, demolição do prédio e regularização da área. O governo recorreu e o processo aguarda julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). No entanto, em paralelo seguem as negociações entre os proprietários e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/RS) em busca de acordo entre as partes.

Conforme o representante legal dos proprietários do edifício, Dani Roger Costa Mendonça, as tratativas de acordo correm em concomitância ao processo judicial.

— Tendo um acordo fechado, é levado para homologação no processo judicial, com julgamento desse acordo. Havendo homologação, encerra o processo judicial pelo acordo e não por julgamento do mérito no TRF4. Caso contrário, sem acordo ou sem homologação, segue normalmente o processo no TRF4, conforme tiverem data e possibilidade de julgamento — explica.

Edifício foi interditado pelo Corpo de Bombeiros em maio de 2016 por tempo indeterminado, por risco de desabamento. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Com uma proposta formal já apresentada, as negociações junto à PGE/RS devem envolver prazos, valores, garantias de pagamento e o cronograma para demolir o edifício e devolver o terreno em condições seguras.

— Vemos sinais concretos de que o Estado quer resolver. Agora, aguardamos a audiência de conciliação junto à PGE/RS, cujo agendamento está sendo diligenciado pelo assessor jurídico da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, César Marsillac. Ainda não há uma data definida — afirmou Mendonça.

Relembre

Moradores do Edifício Gralha foram forçados a deixar o condomínio após interdição, em 2016. Matheus Moraes / Agencia RBS

O prédio construído e financiado pelo sistema Cohab/RS há cerca de 40 anos, foi repassado ao Estado após extinção da companhia, em 2009. Em 2016, o imóvel foi interditado pelo Corpo de Bombeiros por problemas estruturais e, desde então, os moradores deixaram seus apartamentos e passaram a viver em outros locais.

Na definição em primeira instância, a Justiça pediu indenizações por danos emergentes dos imóveis de R$ 130 mil para cada morador lesado, com atualização monetária, além de R$ 85 mil (com juros de 1% ao mês e correção) em danos morais.

A decisão também inclui reembolso ao condomínio das despesas com pareceres técnicos e demais gastos comprovados, com atualização, e lucros cessantes de R$ 550 ao mês (juros de 1% ao mês e correção, desde a interdição).

O Estado ainda foi obrigado a demolir o Edifício Gralha e limpar e cercar o terreno a fim de mantê-lo seguro até a demolição. Outra exigência foi a regularização jurídica e registral pós-demolição, com devolução do terreno em situação regular aos proprietários, e a adoção, pelo Estado, de todas as medidas necessárias à efetivação das obrigações.