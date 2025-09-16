Geral

R$ 6 milhões em passivos
Ministério Público entra na Justiça contra empresa de Passo Fundo por não entrega de computadores 

Ação Civil Pública aponta prejuízos a clientes em todo o país, com máquinas de até R$ 60 mil não entregues. Consumidores alegam falta de reembolso

Günther Schöler

