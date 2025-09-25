Milhares de fiéis são esperados para a 154ª Romaria de São Miguel em Passo Fundo

Procissão iniciará em frente à Igreja Matriz São Vicente, na Avenida Brasil. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

No próximo domingo (28), a Romaria de São Miguel chega em sua 154ª edição em Passo Fundo, no norte do Estado. A celebração religiosa é considerada a mais antiga do interior do Estado, conforme o padre Joelmar de Souza.

Em 2024, cerca de 8 mil pessoas participaram do evento, conforme divulgado pela organização da Romaria. Neste ano, a expectativa é de que o público se mantenha, caso não chova.

— As últimas previsões do tempo marcam chuva. Então, talvez o número seja um pouco abaixo em relação aos anos anteriores. Tudo depende do tempo — afirma o pároco.

Leia Mais Romaria de São Miguel resgata a história da cultura negra em Passo Fundo

A Romaria de São Miguel, que há gerações mobiliza fiéis em Passo Fundo, tem raízes na história da escravidão e da Guerra do Paraguai. O padre relembra que o movimento nasceu a partir da promessa de um homem escravizado chamado Generoso Isaías.

Gravemente ferido no conflito, e com uma perna amputada, ele regressava à cidade acompanhado do filho quando encontrou, na Região das Missões, uma imagem de São Miguel Arcanjo esculpida em pedra.

Diante da fragilidade da saúde, Generoso prometeu erguer uma capela em homenagem ao santo caso conseguisse chegar com vida a Passo Fundo. A promessa foi cumprida: mesmo debilitado, ele retornou e construiu a capela na região do Pinheiro Torto, onde hoje está localizado o bairro Integração.

Estátua encontrada por Generoso e o filho está na Capela São Miguel, em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

— As pessoas começaram a realizar uma movimentação de peregrinação em direção à capela. Com o passar do tempo, isso ganhou uma dimensão muito grande, até que a igreja abraçou e oficializou como Romaria — conta o padre.

Como em anos anteriores, a procissão iniciará em frente à Igreja Matriz São Vicente, na Avenida Brasil, passando pela RS-153, em direção ao bairro Integração, até chegar à Capela São Miguel.

Os peregrinos percorrerão cerca de 6 quilômetros a pé. Conforme a guarda de trânsito, a Avenida Brasil permanecerá liberada durante a Romaria. Para a passagem da procissão, será utilizada apenas meia pista da via.

Leia Mais Arquidiocese encerra etapa local do processo de beatificação e canonização do Monsenhor Benvegnú

Programação

Programação iniciou na quarta-feira (24) com missa na Capela São Miguel. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Os festejos iniciaram ainda na quarta-feira (24), com o tríduo na Capela São Miguel que segue até sexta-feira (26). No domingo (28), a acolhida aos romeiros e o início da procissão estão marcados para às 8h15min na Igreja Matriz São Vicente.

Ao meio-dia, haverá almoço: churrasco (R$ 120 por 2 kg), porco à pururuca (R$ 70 para 1,5 kg) e pão com linguiça (R$ 15). Informações podem ser solicitadas através do telefone (54) 3045-1654. Também haverá venda de cucas e doces.

— Temos uma equipe de mais de 50 voluntários realizando todos os preparativos, com muita dedicação à comunidade. Até sexta-feira estaremos confeccionando as cucas para serem vendidas durante a Romaria.

Leia Mais Considerada santa popular, Maria Elizabeth atrai devotos ao norte gaúcho há 58 anos

154ª Romaria de São Miguel

Tríduo

Quinta-feira (25): às 19h30min missa na Capela São Miguel

às 19h30min missa na Capela São Miguel Sexta-feira (26): às 19h30min missa na Capela São Miguel

Procissão no domingo

8h15min: acolhida na Igreja Matriz São Vicente e início da procissão

acolhida na Igreja Matriz São Vicente e início da procissão 10h: chegada da procissão e apresentação do Grupo Alforria

chegada da procissão e apresentação do Grupo Alforria 10h30min: missa solene

missa solene 12h: almoço

almoço 14h: bênção