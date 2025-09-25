Geral

No domingo
Notícia

Milhares de fiéis são esperados para a 154ª Romaria de São Miguel em Passo Fundo

Celebração religiosa mais antiga do interior do Rio Grande do Sul nasceu da promessa de um homem escravizado durante a Guerra do Paraguai

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS