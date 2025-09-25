Milhares de fiéis são esperados para a 154ª Romaria de São Miguel em Passo Fundo

No próximo domingo (28), a Romaria de São Miguel chega em sua 154ª edição em Passo Fundo, no norte do Estado. A celebração religiosa é considerada a mais antiga do interior do Estado, conforme o padre Joelmar de Souza.
Em 2024, cerca de 8 mil pessoas participaram do evento, conforme divulgado pela organização da Romaria. Neste ano, a expectativa é de que o público se mantenha, caso não chova.
— As últimas previsões do tempo marcam chuva. Então, talvez o número seja um pouco abaixo em relação aos anos anteriores. Tudo depende do tempo — afirma o pároco.
A Romaria de São Miguel, que há gerações mobiliza fiéis em Passo Fundo, tem raízes na história da escravidão e da Guerra do Paraguai. O padre relembra que o movimento nasceu a partir da promessa de um homem escravizado chamado Generoso Isaías.
Gravemente ferido no conflito, e com uma perna amputada, ele regressava à cidade acompanhado do filho quando encontrou, na Região das Missões, uma imagem de São Miguel Arcanjo esculpida em pedra.
Diante da fragilidade da saúde, Generoso prometeu erguer uma capela em homenagem ao santo caso conseguisse chegar com vida a Passo Fundo. A promessa foi cumprida: mesmo debilitado, ele retornou e construiu a capela na região do Pinheiro Torto, onde hoje está localizado o bairro Integração.
— As pessoas começaram a realizar uma movimentação de peregrinação em direção à capela. Com o passar do tempo, isso ganhou uma dimensão muito grande, até que a igreja abraçou e oficializou como Romaria — conta o padre.
Como em anos anteriores, a procissão iniciará em frente à Igreja Matriz São Vicente, na Avenida Brasil, passando pela RS-153, em direção ao bairro Integração, até chegar à Capela São Miguel.
Os peregrinos percorrerão cerca de 6 quilômetros a pé. Conforme a guarda de trânsito, a Avenida Brasil permanecerá liberada durante a Romaria. Para a passagem da procissão, será utilizada apenas meia pista da via.
Programação
Os festejos iniciaram ainda na quarta-feira (24), com o tríduo na Capela São Miguel que segue até sexta-feira (26). No domingo (28), a acolhida aos romeiros e o início da procissão estão marcados para às 8h15min na Igreja Matriz São Vicente.
Ao meio-dia, haverá almoço: churrasco (R$ 120 por 2 kg), porco à pururuca (R$ 70 para 1,5 kg) e pão com linguiça (R$ 15). Informações podem ser solicitadas através do telefone (54) 3045-1654. Também haverá venda de cucas e doces.
— Temos uma equipe de mais de 50 voluntários realizando todos os preparativos, com muita dedicação à comunidade. Até sexta-feira estaremos confeccionando as cucas para serem vendidas durante a Romaria.
154ª Romaria de São Miguel
Tríduo
- Quinta-feira (25): às 19h30min missa na Capela São Miguel
- Sexta-feira (26): às 19h30min missa na Capela São Miguel
Procissão no domingo
- 8h15min: acolhida na Igreja Matriz São Vicente e início da procissão
- 10h: chegada da procissão e apresentação do Grupo Alforria
- 10h30min: missa solene
- 12h: almoço
- 14h: bênção
