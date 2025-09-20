Geral

Orgulho gaúcho
Notícia

Mesmo com chuva, Desfile Farroupilha reúne mais de 650 cavaleiros em Passo Fundo

Celebração teve participação de pelotão militar e entidades tradicionalistas do município. Evento homenageou o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do programa Grande Rodeio Coringa

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS