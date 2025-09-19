Mais de 3,8 mil quilômetros em 16 dias: como é a rotina da 1ª Prenda do RS durante os Festejos Farroupilhas 

Em Porto Alegre, Laura Laís Durli participa do Acampamento Farroupilha. Arquivo pessoal / Reprodução

Setembro é o mês de mais compromissos para a 1ª Prenda do Rio Grande do Sul. Durante os Festejos Farroupilhas, a rotina da representante da mulher gaúcha é marcada por viagens quase diárias, palestras, homenagens, rodas de conversa e, sobretudo, o compromisso de ser a voz ativa da juventude tradicionalista.

Natural de Erechim, na Região Norte, a advogada Laura Laís Durli precisa conciliar a vida pessoal com uma agenda intensa de eventos enquanto 1ª Prenda. A preparação da jovem de 23 anos começou em junho, com organização de apresentações e materiais de divulgação sobre a cultura gaúcha.

Leia Mais 1ª Prenda do RS é de Erechim; veja a lista das vencedoras da Ciranda

Em cada evento, Laura simboliza um elo entre a história, o presente e o futuro do movimento tradicionalista:

— Quando me tornei prenda do Estado, eu imaginei que setembro seria intenso, porque é nele que aflora o maior sentimento de orgulho gaúcho.

Mais de 3,8 mil quilômetros

A logística para cumprir todos os compromissos é um dos principais desafios: morando em Erechim, a cerca de 360 quilômetros de Porto Alegre, a 1ª Prenda do RS frequentemente precisa encarar viagens até a capital dos gaúchos.

Só durante o Mês Farroupilha — entre compromissos em Erechim, Aratiba, Getúlio Vargas, Novo Hamburgo e Porto Alegre —, ela deve percorrer mais de 3,8 mil quilômetros. As atividades oficiais começaram no dia 6 de setembro e seguem até o próximo domingo (21).

Ainda assim, a dedicação fala mais alto. Na capital, Laura já participou de homenagem feita pela Assembleia Legislativa, esteve no Palácio Piratini, concedeu entrevistas e foi convidada para rodas de conversa no Parque da Harmonia.

Leia Mais 1ª Prenda do RS já havia conquistado o título estadual na categoria mirim há 10 anos

No interior, por outro lado, tem marcado presença em feiras do livro, palestras e oficinas escolares.

— O trabalho com as crianças é um dos mais bonitos da Semana Farroupilha, porque elas ficam encantadas com nossas pilchas, nossa cultura, nossa tradição — conta.

Compromissos e pautas sociais

Para além de atividades culturais, a jovem tem abraçado pautas sociais que aproximam o movimento tradicionalista da comunidade. Durante a Semana Farroupilha, esteve em uma roda de conversa sobre o combate à violência contra a mulher, tema que será trabalhado pelo MTG no próximo ano.

É muito simbólico tratar de uma pauta social dentro da Semana Farroupilha. Isso mostra que o nosso movimento não é apenas artístico ou campeiro, mas também preocupado com questões da sociedade. LAURA LAÍS DURLI 1ª Prenda do Rio Grande do Sul

Além disso, as homenagens recebidas também são um combustível para seguir adiante:

— Essas homenagens reconhecem o trabalho voluntário realizado pelos tradicionalistas nas mais de 1,7 mil entidades do Estado. Elas fortalecem não só o movimento, mas o próprio Rio Grande — destaca.

Inspiração para a juventude

Laura destaca o trabalho voluntário desenvolvido pelas entidades tradicionalistas. Arquivo pessoal / Reprodução

Se hoje Laura ocupa um importante papel de representação cultural gaúcha, sua trajetória também é marcada pela persistência. Após participar de concursos em que não alcançou o resultado desejado, ela retornou à Ciranda Cultural de Prendas e conquistou o título.

— Eu gosto de incentivar as meninas que já participaram, e não conseguiram a colocação que queriam, a tentar de novo. O resultado é apenas um bônus — reflete.

Entre estrada, poucas horas de sono e agendas lotadas, a 1ª Prenda do RS resume a experiência em gratidão. Para ela, o setembro de 2025 será sempre lembrado como um marco inesquecível.

Sem dúvidas, esse é o setembro mais importante da minha vida. Quero aproveitar cada segundo, cada evento, cada convite, e me entregar de corpo, alma e coração a essa causa. LAURA LAÍS DURLI 1ª Prenda do Rio Grande do Sul