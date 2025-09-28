Geral

Peregrinação
Notícia

Mais antiga do RS, Romaria de São Miguel reúne centenas de fiéis em Passo Fundo

Devotos percorreram seis quilômetros até capela no bairro Integração. Celebração nasceu da promessa de um homem escravizado durante a Guerra do Paraguai

Rebecca Mistura

Repórter

