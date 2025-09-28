Mais antiga do RS, Romaria de São Miguel reúne centenas de fiéis em Passo Fundo

Alzira percorre a procissão desde a adolescência. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Devota há quase quatro décadas, Alzira Camargo Kiosse, 53 anos, acordou cedo neste domingo (28) para participar mais uma vez da Romaria de São Miguel, considerada a mais antiga do Rio Grande do Sul.

A mulher carregava nas mãos três ramos de alecrim, uma representação da capela do santo e um rosário. Foram seis quilômetros percorridos a pé junto a centenas de fiéis. O trajeto entre a Igreja Matriz São Vicente, na Avenida Brasil, em direção ao bairro Integração, na Capela São Miguel, foi guiada por cantos e orações.

— São Miguel é meu amigo desde os meus 15 anos. Ele protegeu eu e meu marido, na época namorado, de sofrer uma agressão de quatro homens que nos abordaram. Eu pedi por ele e tivemos forças para lutar. Desde então, tenho certeza que ele caminha comigo — conta Alzira.

A 154ª edição da romaria teve adesão menor do que em anos anteriores. A participação foi influenciada pelo clima, com temperatura amena e previsão de chuva. Apesar disso, a manhã foi de tempo seco.

Na chegada, os fiéis se reuniram no pavilhão ao lado da capela para receber a imagem do Arcanjo e fazer agradecimentos, preces e abençoar as tradicionais fitinhas coloridas, que simbolizam proteção entre os católicos.

Às 10h30min, os romeiros participaram de missa na capela, que traz um altar com uma imagem de São Miguel esculpida em pedra. Conforme a Arquidiocese, a peregrinação acontece desde 1871 e carrega uma história com raízes da época da escravidão e da Guerra do Paraguai.

Conforme o padre Joelmar de Souza, o movimento nasceu a partir da promessa de um homem escravizado chamado Generoso Isaías. Gravemente ferido no conflito, e com uma perna amputada, ele regressava à cidade acompanhado do filho quando encontrou, na Região das Missões, uma imagem de São Miguel Arcanjo esculpida em pedra.