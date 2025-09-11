Mãe e filha que morreram em acidente a caminho da Arena serão homenageadas em jogo do Grêmio

No sábado (13), Camila Susana Kellm Morais, 35, e Manuela Kellm Morais, 5 anos, serão homenageadas durante o pré-jogo do Grêmio, na Arena, em Porto Alegre. A informação foi confirmada pela assessoria institucional do time nesta quinta-feira (11) a GZH Passo Fundo.

A homenagem aparecerá no telão da Arena, quando será reservado um minuto de silêncio, durante o pré-jogo da partida do Grêmio contra o Mirassol, com início previsto às 16h.

Mãe e filha morreram em um acidente de trânsito no dia 23 de agosto, na BR-386, em Pouso Novo. As duas estavam a caminho da Capital para assistir juntas Grêmio e Ceará na Arena pelo Brasileirão. Este seria o primeiro jogo de Manuela no estádio.

— Nós familiares nos sentimos muitos felizes de poder prestar essa homenagem para elas, mesmo ainda nos sentindo muito tristes e fragilizados. Mas não é o que a gente gostaria. Queríamos poder estar lá com elas — afirma a tia, Leila Kellm, que era irmã de Camila.

Para Leila, o apoio da família, amigos e da mídia foram fundamentais para a realização da homenagem. Ela lembra o quanto o jogo para o qual Camila e Manuella viajavam para assistir tinha um significado especial para a família.

— Não conseguimos acreditar e entender o que aconteceu. A presença delas ainda é muito forte. Nós estávamos muito felizes por realizar mais um sonho da Manuela. Meu cunhado e minha irmã estavam muito felizes, porque realizar o sonho de um filho nos torna muito feliz. Agradecemos ao Grêmio por proporcionar isso a elas e a nós.

Colisão frontal foi no km 290 da BR-386.

No começo da tarde de 23 de agosto, mãe e filha estavam a bordo de um Ford Focus com o companheiro de Camila, de 33 anos, e a sobrinha adolescente dele a caminho de Porto Alegre para assistir Grêmio e Ceará na Arena pelo Brasileirão.

O veículo bateu de frente com outro carro, um Nivus com placas de Lajeado, que seguia no sentido contrário, na altura do km 290 da BR-386, em Pouso Novo.

Camila e Manuela morreram na hora, assim como uma mulher que estava no Nivus, identificada como a médica pediatra Iorrana Rodrigues, 32 anos.