Geral

No sábado (13)
Notícia

Mãe e filha que morreram em acidente a caminho da Arena serão homenageadas em jogo do Grêmio

Camila Susana Kellm Morais e Manuela Kellm Morais viajavam para realizar o sonho da menina de 5 anos de ver o time no estádio pela primeira vez

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS