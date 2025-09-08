Lanchonete de Passo Fundo pega fogo pela segunda vez e polícia investiga; assista ao vídeo

Um incêndio atingiu uma lanchonete no bairro Vergueiro, em Passo Fundo, durante a madrugada desta segunda-feira (8). O fogo começou por volta de 2h.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio durou cerca de três horas e foi controlado próximo das 5h30min. Foram utilizados 8 mil litros de água para conter as chamas, além do sistema de mangotes do estabelecimento (veja o vídeo abaixo).
De acordo com a corporação, a causa do fogo ainda é desconhecida, mas teria iniciado na cozinha. O restaurante já estava fechado no momento do incêndio e não havia ninguém no local.
O incidente foi identificado por funcionários da empresa de monitoramento que faz a segurança do local, através de câmeras de segurança. Os bombeiros foram acionados e chegaram antes que as chamas atingissem estruturas anexas à lanchonete.
A 2ª Delegacia de Polícia Civil investiga o caso e aguarda laudo pericial para determinar as causas do incêndio.
Segundo incêndio em dois anos
Em fevereiro de 2024, a cozinha da mesma lanchonete pegou fogo, no segundo andar do prédio. À época, a suspeita era de que se tratava de um incêndio criminoso.
Depois de apagar as chamas, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou duas janelas abertas e uma garrafa de vidro no chão.