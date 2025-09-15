Júri de irmãos acusados de serem mandantes da Chacina da Cohab tem data marcada

Reprodução RBS TV / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) marcou para o dia 13 de novembro o júri de Fernanda e Claudiomir Rizotto pelo caso da Chacina da Cohab. O julgamento dos irmãos — únicos denunciados pelo crime que ainda não foram ao banco dos réus — acontecerá no Fórum de Passo Fundo.

Fernanda e Claudiomir são apontados como os mandantes dos assassinatos de Alessandro dos Santos, 35 anos, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15 anos, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26 anos, em 2020 (relembre o caso abaixo).

Eleandro Roso, também apontado como um dos mandantes do crime, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão. Já Luciano Costa dos Santos, acusado de participação nas mortes, foi condenado na última sexta-feira (12) a 57 anos de prisão.

O advogado da família das vítimas e assistente de acusação, Gustavo da Luz, espera que com a apresentação do material obtido nas perícias do telefone de Fernanda comprove a responsabilidade dos irmãos no caso. Leia a nota abaixo:

"A assistência à acusação recebe com satisfação a designação do julgamento, pelo Tribunal do Júri de Passo Fundo, de Fernanda Rizzotto e Claudiomir Rizzotto, em razão dos fatos apurados no conhecido caso da Chacina da Cohab. A expectativa é de que o julgamento, assim como o realizado em face de Luciano, tenha duração aproximada de dois dias. Mais do que isso, a assistência à acusação espera demonstrar, de forma plena e indiscutível, a responsabilidade criminal de Claudiomir e Fernanda Rizzotto.

Neste julgamento, serão apresentadas provas robustas e inequívocas de sua responsabilidade. Entre elas, destacam-se todas as mensagens trocadas entre Claudiomir Rizzotto e Luciano Costa dos Santos — comunicações que foram espontaneamente fornecidas pelo próprio Luciano antes de seu julgamento — evidenciando a busca de Claudiomir para contratação de Luciano.

Outro elemento central é o material obtido nas perícias do telefone celular de Fernanda Rizzotto, apreendido quando de sua prisão. Nele, foram identificadas mais de 12 mil mensagens trocadas entre Fernanda, então foragida, e Eleandro Rosso, preso já cumprindo pena pelos mesmos crimes. Nessas conversas, Fernanda demonstra ausência de arrependimento e deixa explícito ter sido, juntamente com Eleandro e Claudiomir, uma das mandantes dos crimes. Em determinado momento, chega a afirmar que a única morte de que se arrepende é a de Alessandro, acrescentando, com frieza, que também deveriam ter sido mortas a mãe e a irmã de Diênifer — Catarina e Ana Paula.

Esses e outros elementos, que revelam um comportamento de extrema frieza e crueldade, serão cuidadosamente expostos e demonstrados perante o Conselho de Sentença de Passo Fundo, reforçando a gravidade dos fatos e a autoria de Fernanda e Claudiomir Rizzotto."

Relembre o caso

Em 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas — Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26 — morreram por asfixia.

Dois homens estão presos desde a época do crime. Eleandro Roso, apontado como um dos mandantes, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão. Já Luciano Costa dos Santos, acusado de participação nas mortes, está preso desde 2020 e foi condenado a 57 anos de prisão.

Já desde 2024, estão presos os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto, indiciados como os responsáveis pelo triplo homicídio. Eles ficaram quatro anos foragidos e foram presos no fim do ano passado.