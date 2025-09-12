Júri de Costinha segue nesta sexta-feira com debates entre acusação e defesa

Primeiro dia de júri teve depoimento de sete testemunhas. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Começou às 9h desta sexta-feira (12) o segundo dia de julgamento de Luciano da Costa, réu por participação no caso conhecido como Chacina da Cohab. O júri popular começou na manhã de quinta-feira (11).

A previsão é que o veredito seja proferido por volta das 16h. No primeiro dia de sessão, foram ouvidas sete testemunhas e os trabalhos terminaram com o interrogatório do réu. Nesta sexta, acontece o debate entre acusação e defesa.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Costinha foi quem contratou os executores que mataram Diênifer Padia, 26 anos, o cunhado dela, Alessandro dos Santos, 35, e a sobrinha Kétlyn Padia dos Santos, 15 (relembre o caso abaixo).

A promotoria e o advogado do réu têm 1h30min cada para se manifestar, mais 1h de réplica e tréplica e por fim a votação dos quesitos pelos jurados — quatro homens e três mulheres.

O promotor de Justiça, Leonardo Giardin de Souza, acredita na condenação de Costinha pelos crimes apontados na denúncia do Ministério Público.

— A expectativa é que seja reforçada a prova que já existe no processo, que é amplamente suficiente para a condenação do acusado. Ele, de fato, foi quem contratou e organizou a execução do delito através de pessoas que ainda são desconhecidas — afirmou.

Familiares das vítimas acompanharam o julgamento. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Já o advogado do réu, José Paulo Schneider, crê na absolvição do acusado. Ele defende que novos elementos provam que Luciano não teve participação nas execuções.

— Temos certeza na absolvição. Está ficando cada vez mais claro que a investigação foi muito mal feita, teve interferência de investigador privado, e por isso tenho convicção que a sociedade passo-fundense vai absolvê-lo, pela falta de provas e falhas no inquérito — argumentou.

A denúncia do MP

A investigação apontou que o alvo do assassinato era Diênifer e que Alessandro e Kétlyn foram mortos para não serem testemunhas. A asfixia dos três foi causada por um engasga gato.

Na denúncia, o Ministério Público diz que Eleandro Roso teve um relacionamento extraconjugal com Diênifer, antes funcionária e moradora da granja que pertence ao homem, na cidade de Casca.

A relação resultou em um filho e, em seguida, Diênifer se mudou para Passo Fundo. Conforme a defesa da vítima, depois do nascimento da criança, Diênifer e Roso continuaram mantendo contato e o homem repassava valores à mulher. Ao tomar conhecimento do fato, a esposa de Eleandro, Fernanda Rizzotto, decide com o marido matar Diênifer.

Conforme o MP, Claudiomir Rizzotto, irmão de Fernanda, contrata Luciano, um ex-policial que ajudaria a matar ou contrataria um matador de aluguel para assassinar a vítima.

Segundo a denúncia, Monalisa Kich, companheira de Luciano, teria entrado em contato com Diênifer pela internet e simulado o interesse em um aparelho que ela estava vendendo para conhecer a casa da vítima e passar as características do imóvel ao marido.