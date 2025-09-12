Geral

Chacina da Cohab
Notícia

Júri de Costinha segue nesta sexta-feira com debates entre acusação e defesa

Previsão é que o veredito seja proferido por volta de 16h. Julgamento começou na quinta, com depoimentos de testemunhas e interrogatório do réu

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS