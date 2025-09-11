Júri de Costinha começa com atraso, protesto e desistência de testemunhas

Luciano da Costa, o Costinha, responde ao processo preso. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Com quase duas horas de atraso, começou às 10h40min desta quinta-feira (11) o julgamento do réu Luciano da Costa, o Costinha, acusado de participação no triplo homicídio ocorrido em maio de 2020, no bairro Cohab, em Passo Fundo. O caso ficou conhecido como Chacina da Cohab.

Os sete jurados, quatro homens e três mulheres, vão decidir o destino de Luciano. O júri é presidido pelo juiz André Luis Ferreira Coelho e a primeira testemunha a ser ouvida é a mãe de Diênifer Padia, 26 anos, uma das vítimas do crime.

Leia Mais Acusado de envolvimento na Chacina da Cohab volta a ser julgado nesta quinta-feira em Passo Fundo

Com a sessão lotada e sob protesto silencioso de familiares dos três mortos, Costinha senta pela segunda vez no banco dos réus. O primeiro julgamento, ocorrido em agosto de 2024, foi anulado pela Justiça.

— A família ainda está muito abalada com o que ocorreu, mas a expectativa é que ele (Luciano) continue preso por muitos anos. O luto nunca passou, foi um crime muito brutal — disse Paula Denise da Rosa, prima de Diênifer, que era alvo do crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o papel de Luciano foi de contratante dos executores que mataram Diênifer, o cunhado dela, Alessandro dos Santos, 35 anos, e a sobrinha Kétlyn Padia dos Santos, 15 anos (leia abaixo).

Paula Denise da Rosa, prima de Diênifer, morta em 2020. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Na sessão, serão ouvidas sete testemunhas: cinco de acusação e duas de defesa. Três testemunhas da defesa desistiram de falar, o que pode acelerar o fim do julgamento. Por enquanto, a expectativa é de que o júri se estenda até a sexta-feira (12).

Dois homens estão presos desde a época do crime. Eleandro Roso, apontado como um dos mandantes, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão. Costinha também está preso enquanto aguarda o novo júri.

Já desde 2024, estão presos os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto, indiciados como os responsáveis pelo triplo homicídio. Eles ficaram quatro anos foragidos e foram presos no fim do ano passado. Ainda não há data para julgamento dos irmãos.

Os executores contratados pelos acusados do crime nunca foram identificados.

O que diz a denúncia do Ministério Público

A investigação apontou que o alvo do assassinato era Diênifer e que Alessandro e Kétlyn foram mortos para não serem testemunhas. A asfixia dos três foi causada por um engasga gato. Na denúncia, o Ministério Público esclarece que Eleandro teve um relacionamento extraconjugal com Diênifer, antes funcionária e moradora da granja de Roso na cidade de Casca.

A relação resultou em um filho e, em seguida, Diênifer se mudou para Passo Fundo. Conforme a defesa da vítima, depois do nascimento da criança, Diênifer e Roso continuaram mantendo contato e o homem repassava valores à mulher. Ao tomar conhecimento do fato, a esposa de Eleandro, Fernanda, decide com o marido matar Diênifer.

Claudiomir, irmão de Fernanda, contrata Luciano, um ex-policial que ajudaria a matar ou contrataria um matador de aluguel para assassinar a vítima.