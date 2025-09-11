Geral

Chacina da Cohab
Notícia

Júri de Costinha começa com atraso, protesto e desistência de testemunhas

Previsto para começar às 9h, sessão do júri foi iniciada próximo das 11h no Fórum de Passo Fundo. Mãe de uma das vítimas é primeira a ser ouvida

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS