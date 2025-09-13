Jovem morre após cair do telhado do Hospital São Luiz Gonzaga, nas Missões

Foi sepultado na tarde deste sábado (13) André Lauermann dos Santos, 20 anos. O jovem morreu em um acidente de trabalho, depois de cair do telhado do Hospital São Luiz Gonzaga, na Região das Missões, na sexta-feira (12).

O trabalhador era contratado por uma empresa terceirizada responsável pelos serviços de reforma e melhoria no telhado da instituição. O acidente aconteceu por volta das 15h de sexta, quando o jovem caiu da parte mais alta do prédio e sofreu ferimentos graves.

André Lauermann dos Santos foi socorrido imediatamente e encaminhado para atendimento médico no próprio hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Leia Mais Perseguição policial a caminhonete furtada termina em acidente envolvendo três carros em Passo Fundo

Em publicação nas redes sociais, o hospital lamentou a morte do jovem e disse que está à disposição da família para prestar todo o suporte necessário. Junto da prefeitura de São Luiz Gonzaga, a instituição afirmou que vai auxiliar as autoridades competentes na identificação das causas do acidente.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil, com apoio do município, que é o responsável pela fiscalização da segurança do trabalho.

Conforme informações da Funerária São Lucas, André Lauermann dos Santos foi sepultado no Cemitério de São Luiz Gonzaga. Ele deixa a companheira e um filho.

Leia Mais Adolescente de 14 anos que dirigia caminhonete se envolve em acidente em rodovia na região das Missões

Leia na íntegra a nota do hospital:

"O Hospital São Luiz Gonzaga vem, com profundo pesar, lamentar o falecimento de um trabalhador que sofreu um acidente fatal enquanto trabalhava em obras realizadas nesta instituição, na tarde desta sexta-feira, 12 de setembro.

O acidente ocorreu quando o trabalhador, contratado por empresa terceirizada que presta serviços de reforma e melhoria no telhado da instituição, caiu do telhado e sofreu ferimentos graves. Apesar dos esforços médicos imediatos, o trabalhador não resistiu e veio a óbito.

No momento do fato, o prefeito Piti Werle dirigiu-se à instituição, juntamente com a Secretária de Saúde Clari Ramborger, colocando o Poder Público Municipal à disposição da família e das autoridades competentes na apuração do triste episódio.