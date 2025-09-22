Imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta após incêndio destruir casa em Tapejara

Um incêndio destruiu uma residência na comunidade de Vila Campos, no interior de Tapejara, na Região Norte. O combate ao fogo levou três horas na noite do último sábado (20) e, durante o rescaldo, os bombeiros foram surpreendidos ao encontrar uma imagem intacta de Nossa Senhora Aparecida.
A santa foi localizada no meio da sala, junto a uma bíblia. Ao redor, demais objetos do cômodo acabaram desmanchados pelas chamas.
— Quando nós vimos a imagem intacta, paramos um minuto e falamos sobre como era inacreditável que ela permaneceu ali, inteira, no mesmo lugar. A gente até se emociona — relata o sub-comandante dos Bombeiros Voluntários de Tapejara, Robson Rodrigues.
De acordo com ele, a suspeita é de que o fogo tenha começado após um curto-circuito. A casa tinha paredes de madeira e os bombeiros só conseguiram acessar o espaço depois de quebrar uma janela.
Uma idosa de 72 anos estava no local quando as chamas começaram, mas conseguiu sair sem ferimentos.
Depois que o fogo foi controlado, os combatentes registraram imagens da santa. A história logo correu pela comunidade, que também ficou comovida com o caso.
— A imagem é um material tipo plástico e a bíblia de papel, e nenhum ficou danificado. Eu sou católico e precisamos acreditar, ter fé. Os populares também se surpreenderam, foram ao local para tentar ver a santa — disse Rodrigues.