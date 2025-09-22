Geral

Surpreendente
Notícia

Imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta após incêndio destruir casa em Tapejara

Bombeiros encontraram santa sem danos no meio da residência. Ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas após três horas

Rebecca Mistura

Repórter

