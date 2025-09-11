Idoso morre após casa pegar fogo em Ibirubá

Um homem de 67 anos morreu depois que a casa onde estava pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (11), em Ibirubá, na Região Noroeste. Ele foi identificado como Arlindo Rodrigues Wilsmann, que chegou a ser resgatado com vida.

O incêndio aconteceu por volta da meia-noite e meia. O idoso foi encontrado dentro do imóvel pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme o delegado da Polícia Civil, Márcio Marodin, não havia registros de desavenças que apontem para a possibilidade de crime. A perícia vai indicar as causas exatas do incêndio e da morte.

A investigação trabalha, neste momento, com a hipótese de que o fogo tenha começado por um descuido, possivelmente relacionado ao fogão à lenha da casa.



