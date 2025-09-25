Identificada idosa que morreu queimada em Lagoa Vermelha; suspeita é de incêndio criminoso

Fogo começou em uma casa do bairro Boa Vista. Brigada Militar / Divulgação

A mulher que morreu queimada em um incêndio na noite de quarta-feira (24) no bairro Boa Vista, em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, foi identificada como Luci Salete Nerys de Andrade, de 73 anos.

De acordo com a Polícia Civil, além da idosa que morreu, um homem e uma mulher que estavam na residência sofreram queimaduras e foram encaminhados para atendimento no Hospital São Paulo. O estado de saúde deles não foi informado pela instituição.

O fogo começou por volta de 23h30min. A casa ficou totalmente destruída e as chamas só foram contidas durante a madrugada desta quinta-feira (25).

Conforme o delegado Janquiel Paulo Grando, o caso é tratado como um incêndio doloso. A motivação do ataque é investigada pela polícia, que ainda não localizou o autor do crime.

