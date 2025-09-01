Homem sobrevive após ficar soterrado em silo de soja no interior de Erebango

Um homem de 65 anos foi soterrado por grãos em um silo de armazenagem de grãos de soja na comunidade de São Judas, no interior de Erebango, no norte do Estado. A ocorrência foi registrada no final da manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 11h30min.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou completamente soterrada por alguns segundos antes de familiares chegarem ao local e retirarem os grãos na região da cabeça.
Após a chegada dos bombeiros, o homem foi completamente retirado. O processo para retirar o homem levou cerca de uma hora.
O homem foi encaminhado pelo Samu em estado estável para o Hospital São Roque, de Getúlio Vargas. Não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.