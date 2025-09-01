Geral

Norte do RS
Notícia

Homem sobrevive após ficar soterrado em silo de soja no interior de Erebango

Ocorrência foi registrada por volta das 11h30min na comunidade de São Judas. Vítima foi encaminhada para o Hospital São Roque em estado estável

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS