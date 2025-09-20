Gaúchos no Canadá celebram o 20 de Setembro com costelão e chimarrão

Mesmo a milhares de quilômetros do Rio Grande do Sul, cerca de 70 gaúchos se reuniram neste sábado (20) no Canadá para celebrar o 20 de setembro, data que marca a Revolução Farroupilha. A festa aconteceu na fazenda New Moon Farm e reviveu tradições em terras canadenses.
— Cada vez que encontramos um lugar que parece o Rio Grande do Sul, vem aquela lembrança de que estamos na nossa terra. Logo que conhecemos a New Moon Farm, achamos muito parecido. Decidimos fazer aqui desde o início do ano — conta a passo-fundense Márcia Bairros, uma das organizadoras do evento.
O grupo responsável pela organização — o Tchê Fest — nasceu em 2024, durante as enchentes que afetaram o Estado. Na época, gaúchos que vivem em London, Ontário e Vancouver se uniram para promover um costelão beneficente para cerca de 150 pessoas, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar os conterrâneos afetados.
— Celebrar aqui no Canadá o 20 de setembro é uma reconexão com a nossa terra, é o que ajuda a gente a manter a cultura viva para os nossos filhos e para nós mesmos — afirma o gaúcho Matheus Rosa, que também auxiliou na organização do evento.
— Ajuda a nos reconectar com as memórias da nossa infância. Para os nossos filhos, é apresentar a eles as declamações das poesias, a experiência do churrasco e da roda do chimarrão — complementa Gabriela Brasil.
A celebração deste ano inclui bingo com brindes e jogos de baralho, além do famoso costelão que, para conseguir o corte tradicional gaúcho, precisa ser solicitado com antecedência.
A costela aqui é vendida fatiada em pedaços pequenos. Para conseguir comprar inteira, tivemos que ir direto no frigorífico e explicar como queríamos o corte.
MÁRCIA BAIRROS
Organizadora do evento
— Não mata a saudade de quem ficou, mas ajuda a gente a se conectar e se juntar com os gaúchos daqui — resume Matheus Rosa.