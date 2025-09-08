Fórum Multissetorial Botucaraí será em outubro; veja os palestrantes confirmados

Lançamento aconteceu na manhã desta segunda, em Soledade. Aprosol / Divulgação

O lançamento oficial do Fórum Multissetorial Botucaraí 2025 ocorreu na manhã desta segunda-feira (8), em Soledade, no norte do RS. O evento, que busca discutir o desenvolvimento regional, já tem data para acontecer: será em 10 de outubro, das 19h às 22h.

As inscrições para o fórum começam já nesta terça-feira (9), pelo site oficial. O tema central desta edição será “Desenvolvimento Regional: Transformando Desafios em Oportunidades”.

O objetivo é reunir líderes, empreendedores, estudantes e profissionais de diversos setores para discutir desafios e oportunidades, além de promover inovação, troca de conhecimento e networking.

Palestrantes confirmados

Os palestrantes confirmados para esta edição do Fórum Multissetorial Botucaraí são Gerson Müller, CEO da Vibra Foods; Daniel Randon, presidente e CEO da Randoncorp; Gabriel Souza (MDB), vice-governador do Rio Grande do Sul; e Cesar Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros.

O formato prevê 30 minutos de fala para cada palestrante e 30 minutos de debate com perguntas enviadas pelo público. A expectativa é que mais de 500 pessoas, de segmentos ligados a negócios e desenvolvimento regional, participem do evento.

O Fórum Multissetorial Botucaraí é promovido pela Associação Pró-Desenvolvimento do Município de Soledade (Aprosol). O valor da inscrição é de R$ 100,00, com jantar incluso.



