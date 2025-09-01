Fórum do Pacto RS reúne lideranças em Passo Fundo para debater desenvolvimento sustentável

Participam prefeituras, universidades e escolas da Região Norte. Eduarda Costa / Agencia RBS

Lideranças políticas, empresariais e acadêmicas estiveram reunidas em Passo Fundo para o Seminário do Fórum Democrático do Pacto RS, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado. O evento, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º), busca discutir propostas para um crescimento econômico aliado à preservação ambiental e à redução das desigualdades.

O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado estadual Pepe Vargas (PT), abriu o encontro na Universidade de Passo Fundo (UPF) destacando ser preciso ouvir as regiões para discutir formas de alavancar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

— Somos o Estado que mais vivencia as mudanças demográficas, com menor taxa de natalidade e aumento dos idosos, e que tem crises climáticas mais frequentes. Precisamos fortalecer nossa economia sabendo dessas características, e mudar o que vínhamos fazendo — resumiu.

Evento acontece no auditório do curso de Direito da UPF. Eduarda Costa / Agencia RBS

O seminário discute cinco grandes eixos: o retrato da região, recursos hídricos e sustentabilidade, industrialização, agropecuária e desigualdades regionais e sociais. A mediação é da jornalista do Grupo RBS Rosane de Oliveira, colunista de Zero Hora.

Os assuntos serão apresentados por entidades representativas da região, como o Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede), a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), a empresa de biocombustíveis Be8, a Cooperativa de Pequenos Agropecuaristas de Ibirubá (Coopeagri) e a UPF.

Após a explanação das temáticas, haverá espaço para discussão e apresentação de propostas e sugestões.