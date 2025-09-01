Geral

Na UPF
Notícia

Fórum do Pacto RS reúne lideranças em Passo Fundo para debater desenvolvimento sustentável

Evento promovido pela Assembleia Legislativa discute propostas para crescimento econômico com foco ambiental e social

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS