Feriado terá desfile de 7 de setembro neste domingo; programação acontece durante manhã e tarde

Gabriel Quadros / Agencia RBS

As celebrações do Dia da Independência acontecem neste domingo (7) com desfile cívico em Passo Fundo, na Avenida Sete de Setembro, em frente ao Parque da Gare.

Vão participar instituições de ensino, forças de segurança, entidades sociais, clubes e grupos de escoteiros. Ao longo da Semana da Pátria, uma série de programações celebrou a data.

Diferentes instituições ficaram responsáveis pela condução da centelha da pátria desde segunda-feira (1°), entre elas o 3° Regimento de Polícia Montada (RPMon), Secretaria de Segurança Pública e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), além da participação de escolas e entidades comunitárias.

Trânsito segue com alterações

O tráfego ficará interrompido no domingo na Avenida Sete de Setembro. O bloqueio inicia às 5h e segue até as 12h nos seguintes trechos:

Avenida Sete de Setembro , entre a Rua General Osório e a Avenida Presidente Vargas;

, entre a Rua General Osório e a Avenida Presidente Vargas; Avenida Presidente Vargas, entre a Rua General Canabarro e a Rua Campos Salles.

Após o meio-dia, as vias serão liberadas gradualmente. O trecho da Avenida Sete de Setembro, no sentido Centro–São Cristóvão, entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas, segue fechado até segunda-feira (8).

Programação de domingo