Feriado terá desfile de 7 de setembro neste domingo; programação acontece durante manhã e tarde

A Avenida Sete de Setembro terá trânsito bloqueado das 5h até 12h. Atividades seguem até as 17h

