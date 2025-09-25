Fenatrigo começa nesta sexta-feira em Cruz Alta com exposições, tecnologia e shows nacionais

A 18ª edição da Fenatrigo começa nesta sexta-feira (26) em Cruz Alta, na Região Noroeste, e segue até o dia 5 de outubro. Criada em 1975, a feira que acontece no Parque de Exposições Oswaldo Machado Beck tem como objetivo valorizar a produção de trigo e reunir produtores, especialistas e a comunidade.
O Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do país, e Cruz Alta tem papel histórico na cultura do grão. O cereal faz parte do desenvolvimento econômico do município.
A abertura oficial da Fenatrigo será às 18h30min. A programação inclui palestras, exposições, rodadas de negócios, espaço para tecnologia e shows nacionais.
De segunda a sexta, a entrada é gratuita. Aos sábados e domingos, o ingresso custa R$ 10, com meia-entrada para idosos e estudantes. O estacionamento tem valor fixo de R$ 25.
Atrações confirmadas
Os 10 dias de feira também serão marcados por shows nacionais. Artistas do sertanejo, pagode, música gospel e tradicionalista sobem ao palco do Parque de Exposições. Veja as atrações:
- Rafa e Junior — 27 de setembro
- Fernando e Sorocaba — 28 de setembro
- Deive Leonardo — 1º de outubro
- Menos é Mais — 2 de outubro
- Baile da Fenatrigo com Grupo Rodeio e Portal da Serra — 3 de outubro
- Atitude 67 — 4 de outubro
E já no primeiro fim de semana da Fenatrigo, o Grupo RBS leva a caravana do JA Bem Pra Ti para o evento. Uma edição especial do Jornal do Almoço acontece na feira no sábado (27), a partir das 11h45min, com a presença dos apresentadores Marco Matos e Cristina Ranzolin.
