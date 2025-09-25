Fenatrigo começa nesta sexta-feira em Cruz Alta com exposições, tecnologia e shows nacionais

Serão 10 dias de feira em Cruz Alta. Diogo Zanatta / Especial

A 18ª edição da Fenatrigo começa nesta sexta-feira (26) em Cruz Alta, na Região Noroeste, e segue até o dia 5 de outubro. Criada em 1975, a feira que acontece no Parque de Exposições Oswaldo Machado Beck tem como objetivo valorizar a produção de trigo e reunir produtores, especialistas e a comunidade.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo do país, e Cruz Alta tem papel histórico na cultura do grão. O cereal faz parte do desenvolvimento econômico do município.

A abertura oficial da Fenatrigo será às 18h30min. A programação inclui palestras, exposições, rodadas de negócios, espaço para tecnologia e shows nacionais.

De segunda a sexta, a entrada é gratuita. Aos sábados e domingos, o ingresso custa R$ 10, com meia-entrada para idosos e estudantes. O estacionamento tem valor fixo de R$ 25.

Atrações confirmadas

Os 10 dias de feira também serão marcados por shows nacionais. Artistas do sertanejo, pagode, música gospel e tradicionalista sobem ao palco do Parque de Exposições. Veja as atrações:

Rafa e Junior — 27 de setembro

— 27 de setembro Fernando e Sorocaba — 28 de setembro

— 28 de setembro Deive Leonardo — 1º de outubro

— 1º de outubro Menos é Mais — 2 de outubro

— 2 de outubro Baile da Fenatrigo com Grupo Rodeio e Portal da Serra — 3 de outubro

e — 3 de outubro Atitude 67 — 4 de outubro

E já no primeiro fim de semana da Fenatrigo, o Grupo RBS leva a caravana do JA Bem Pra Ti para o evento. Uma edição especial do Jornal do Almoço acontece na feira no sábado (27), a partir das 11h45min, com a presença dos apresentadores Marco Matos e Cristina Ranzolin.

