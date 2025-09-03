Geral

Área privada
Notícia

Empresa é autorizada a fazer obras na Barragem do Capingui em meio a pedidos de saída aos moradores

CSN, que mantém a CEEE-G, teve aval da Fepam para reduzir o nível do reservatório. Proprietários de terrenos e casas são notificados para deixar o local 

Günther Schöler

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS