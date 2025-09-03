Empresa é autorizada a fazer obras na Barragem do Capingui em meio a pedidos de saída aos moradores

Proprietários receberam diferentes notificações ao longo dos anos. Reprodução RBS TV / Divulgação

Enquanto proprietários de residências e terrenos às margens da Barragem do Capingui, no norte do RS, recebem notificações extrajudiciais para deixar o local da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a empresa responsável pela CEEE-G teve autorização para realizar obras naquela região. O reservatório hídrico que fica entre as cidades de Passo Fundo, Mato Castelhano e Marau, deve passar por serviço de barramento.

A CSN, que em 2022 adquiriu a Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE-G), foi autorizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) a realizar uma redução do nível do reservatório no dia 21 de agosto. A diminuição será maior do que estava previamente estabelecido.

O motivo, segundo a Fepam, é a realização de um trabalho de melhoramento do barramento do reservatório (leia a nota na íntegra abaixo). Procurada pela reportagem, a empresa não esclareceu o objetivo do serviço. As dúvidas sobre o que deve ser feito na área começaram neste ano, quando donos de terrenos daquela região passaram a receber notificações extrajudiciais para demolir suas casas e deixar o local.

Um exemplo de quem foi notificado é o engenheiro Tiago Santana, que tem um terreno no lado de Mato Castelhano da barragem há mais de 10 anos. O pedido veio há pouco mais de uma semana e dizia para que tudo fosse retirado e ele deixasse o local.

— Nós recebemos uma notificação extrajudicial da CEEE-G, dando algumas informações de que a gente teria que desapropriar a residência, tirando todas as benfeitorias como casa, piscina, quiosque e tudo mais — conta.

Mas a questão é complexa, pois quem tem casa e terreno na área paga impostos e até taxa de recolhimento de lixo, da mesma forma que os moradores do perímetro urbano:

— Luz, água, até o IPTU pela própria prefeitura. Foi uma surpresa porque, se fosse algo totalmente irregular, de uma certa forma, a gente não estaria sendo cobrado destes impostos — disse ele.

Casos na Justiça

Há cerca de quatro anos, o empresário Gerson Ziliotto recebeu um documento semelhante. De lá pra cá, tem disputado na Justiça o direito de manter a casa que construiu há mais de uma década.

— Recebi uma notificação, aí entramos na Justiça tentando um acordo, alguma coisa. Não teve acordo nenhum, tivemos julgamentos aqui em Passo Fundo, onde perdi; recorremos a Porto Alegre e perdi também. Agora subiu para Brasília — explica ele, sobre o andamento do processo.

Embora a situação seja parecida, o pedido das notificações mudou com os anos. De acordo com o advogado Israel Berardi, que representa alguns dos moradores nos processos, nos casos anteriores a solicitação era para reintegração e demolição das edificações que se encontravam na Área de Preservação Permanente (APP).

Atualmente, a exigência é mais ampla, afetando também quem não tem propriedade nestas áreas de proteção ambiental. Ainda de acordo com o advogado, o grupo de moradores quer uma reunião com a CSN e a CEEE-G para encontrar uma solução para o impasse.

A reunião ainda não tem data marcada para acontecer. GZH Passo Fundo procurou a CSN, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.

Leia a nota da Fepam

"A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) esclarece que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é a proprietária da faixa de operação do reservatório Capigui, possuindo autorização para variar o nível da água dentro de limites previamente estabelecidos. Esse manejo resulta, em determinados períodos, na diminuição da área alagada devido ao deplecionamento (redução do nível do reservatório).

Adicionalmente, em 21 de agosto de 2025, a Fepam autorizou um deplecionamento maior do reservatório, necessário para a execução de ações de recuperação do barramento. Essa autorização foi condicionada à comunicação prévia da data de esvaziamento às prefeituras de Passo Fundo e Mato Castelhano, bem como ao Batalhão Ambiental.