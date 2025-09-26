ECB Group vence leilão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

Contrato tem valor total estimado de R$ 741 milhões. Cauê Diniz / Critério / Divulgação

A empresa ECB Group, única concorrente na concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo, venceu o leilão pela concessão dos terminais. O resultado do certame foi anunciado nesta sexta-feira (26), na sede da bolsa de valores brasileira, a B3, em São Paulo.

O leilão oficializou a empresa do CEO passo-fundense Erasmo Battistella como ganhadora. O resultado era previsto, já que uma análise preliminar da Comissão Permanente de Licitações, da Central de Licitações do RS, verificou conformidade com as disposições do edital, na quinta-feira (25).

— Queremos implementar duas características do nosso grupo: inovação e sustentabilidade. Os investimentos que temos feito, a pauta da sustentabilidade é trazida com afinco, e toda a operação terrestre será feita com nosso biocombustível Bevant — disse Battistella, que esteve presente no leilão.

O edital prevê a concessão patrocinada para exploração, manutenção e expansão dos dois terminais regionais pelos próximos 30 anos. O contrato tem valor total estimado de R$ 741 milhões ao longo das três décadas.