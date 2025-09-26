Duplicação da BR-386 afeta setor imobiliário e faz crescer procura por creches em Soledade

Duplicação dos 60 quilômetros no norte gaúcho deve terminar no primeiro semestre de 2026. Reprodução RBS TV / Divulgação

Quem passa pela BR-386 entre Tio Hugo e Fontoura Xavier, no norte do RS, vê a paisagem mudando. Trabalhadores e máquinas avançam com a duplicação de quase 60 quilômetros da rodovia federal, que deve ser concluída no primeiro semestre de 2026.

Para tirar o projeto do papel, cerca de 1,3 mil funcionários estão morando em Soledade enquanto atuam na obra. Esse aumento na população do município reflete em diferentes setores, especialmente na rede de ensino e no mercado imobiliário.

Sócio de uma imobiliária, Filipe Bianchi diz que existe fila de espera para locação de imóveis. Quando uma opção surge, em poucos dias um novo inquilino já fecha negócio. A alta demanda e a baixa oferta elevam os preços.

— O imóvel que tínhamos há 18 meses sendo locado por R$ 900 mensais, hoje já passou para R$ 1.500. Justamente em função dessa situação da oferta e demanda, que acaba tendo esse cenário bastante complicado: ao mesmo tempo, é bom para o proprietário, mas é complicado para o cidadão soledadense — afirma.

Foi o que aconteceu com a pernambucana Joyce Melo, que trabalha na construtora responsável pela obra. Quando chegou, há cerca de quatro meses, teve dificuldades em conseguir um apartamento para a família e uma escola para o filho.

— Foi difícil, principalmente porque a gente queria morar no centro, perto da escola, por causa da rotina. A obra funciona de sábado a sábado, não encontrei uma escola em tempo integral para o meu filho — conta.

Mais escolas e moradias

Segundo o prefeito de Soledade Paulo Cattaneo (MDB), o maior gargalo da educação está nas vagas para crianças pequenas, que precisam de creches. Já na habitação, também há demanda por moradias populares.

— Em 2026, construiremos uma creche nova no município com recursos próprios, e também temos uma creche aprovada junto ao governo federal no bairro Primavera. Também temos a demanda aumentada em relação a casas populares; estamos construindo algumas com recursos próprios e buscando recursos junto aos governos federal e do estado para ampliarmos — adianta.

Porém, toda essa movimentação também levanta a possibilidade da criação de uma bolha imobiliária. O empresário Gustavo Bianchi questiona o que acontecerá quando os trabalhadores da BR-386 forem embora e os imóveis ficarem vagos com preços elevados.

— É uma bolha imobiliária que estamos criando aqui dentro. Precisamos ter muito cuidado para que, quando essa bolha passar, ela não acabe estourando. Vamos ter sim muitos imóveis que vão acabar ficando vagos e talvez Soledade não esteja preparada para absorver — diz.

Novos negócios

A expectativa é que, com a duplicação da BR-386, mais empresas optem por se instalar em Soledade, com mais empregos gerados no município. A prefeitura tem dado incentivos para que empresários instalem seus negócios na cidade.

É o caso de Vinicius Klein e Helen Viana. Após a enchente de 2024, o casal decidiu encerrar a atividade da empresa que tinham em Canoas e recomeçar em outro local.

A escolha foi por Soledade, justamente pelo ganho na logística e fluxo de clientes que a duplicação da BR-386 deve gerar.

— Está transformando a cidade, não só a parte geográfica, mas também a parte econômica de toda a região. O local que escolhemos aqui também é em função da duplicação. A gente espera que, quando essa obra estiver pronta, tenha um crescimento bem forte aí — diz Klein.

Duplicação na região deve ser concluída em 2026

O coordenador de engenharia da ViaSul, empresa responsável pela obra, apontou que o trecho entre Tio Hugo e Soledade está com seis quilômetros pavimentados. Já o trecho entre Soledade e Fontoura Xavier está mais avançado.

— No trecho de Tio Hugo a Soledade, de 30,5 quilômetros, hoje com avanço já consolidado de 35% das atividades. É um trecho que a gente tem dado continuidade com atividades de terraplanagem, pavimentação, serviços complementares, drenagem. O trecho de Soledade e Fontoura Xavier, que é um trecho de 25,6 quilômetros, está mais avançado, com 12 quilômetros já de vias em serviços complementares e 18 quilômetros de vias já com concreto betuminoso — explica Junior Vicenzi.

Segundo ele, no início de 2026 a duplicação do trecho de Soledade a Fontoura Xavier deve ser concluída e, ainda no primeiro semestre do próximo ano, os 30 quilômetros entre Tio Hugo e Soledade serão finalizados.