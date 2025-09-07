Desfile da Independência em Passo Fundo reforça importância da educação e da cidadania

Milhares de pessoas se reuniram na manhã deste domingo (7) para acompanhar o tradicional desfile cívico-militar do Dia da Independência entre as avenidas Presidente Vargas e Sete de Setembro em Passo Fundo, no norte do Estado.

A programação, que iniciou às 8h30min, também teve o hasteamento dos pavilhões e revista às tropas. Ao longo da Semana da Pátria, uma série de atividades celebrou a data.

Com o tema "Educação: independência que se constrói todos os dias", o ato contou com a participação de 47 entidades, reunindo órgãos de segurança, escolas municipais e estaduais, escoteiros, entidades beneficentes e grupos de idosos e de pessoas com deficiência (PCDs).

O presidente da Liga da Defesa Nacional no município, Gilmar Teixeira Lopes, que organiza o evento, destacou o envolvimento das entidades.

— Houve uma participação muito forte, o que demonstra o desenvolvimento do patriotismo, dos atos de civismo, de amor à pátria. Isso mostra que o brasileiro apoia e valoriza esse momento — disse.

Tema do desfile deste ano foi "Educação: independência que se constrói todos os dias".

O prefeito Pedro Almeida também acompanhou o desfile e ressaltou a importância do evento para despertar reflexões, especialmente entre os jovens.

— Esse ato cívico deve servir para resgatar o amor à pátria, à bandeira e, principalmente, mostrar que a educação é fundamental para o entendimento da política e da cidadania. Quando um pai traz o filho para ver o desfile, a criança questiona o que são os símbolos, e essa interação é muito saudável — afirma.

Encerramento

O encerramento das celebrações em Passo Fundo acontece às 17h com a extinção da centelha da pátria.

As vias estão sendo liberadas gradualmente. O trecho da Avenida Sete de Setembro, no sentido Centro–São Cristóvão, entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas, segue fechado até segunda-feira (8).

Programa em família

Jaíne (c) e a família acompanharam de perto o desfile do Dia da Independência em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Desde cedo, a Avenida Sete de Setembro foi ocupada por famílias que levaram cadeiras, bandeiras e chimarrão para acompanhar o desfile.

Entre o som das bandas marciais, a passagem das escolas e a marcha das forças de segurança, o público se espalhou pela calçada, transformando a manhã em um momento de encontro comunitário.

Foi nesse clima que Jaíne Corrêa, moradora de Passo Fundo há cerca de dois anos e meio, acompanhou o desfile ao lado da família e da filha Isabel, de cinco anos.

— Eu amo participar do desfile. Antes mesmo de vir morar aqui já participava. A Isabel estava em casa e queria vir ver os cavalos e a marcha. Ela ainda não tem muita noção do que é, mas sempre explicamos para ela — conta.

Confira como foi a ordem dos desfiles em Passo Fundo:

Desfile dos Militares

Pelotão de Soldados do Exército (Alegrete)

Pelotão de Soldados do Exército (Cruz Alta)

Reservistas do Exército Brasileiro

AVERFFAA — Associação de Veteranos Reservistas das Forças Armadas

ARPAF — Associação dos Reservistas de Passo Fundo

Colégio Tiradentes da Brigada Militar

Secretaria de Segurança Pública

CRPOP

3º RPMon

3º BRBM

3º BPChq

3º BABM

7º BBM

Polícia Civil

Instituto-Geral de Perícias

Polícia Rodoviária Federal

Polícia Penal

Grupo Smoking Snakes

14º Distrito Escoteiro

Grupo Escoteiro Guaranis

Grupo Escoteiro Maragatos

Grupo Escoteiro Passo do Guaraé

Assembleia de Deus Passo Fundo — Projeto Filhos de Issacar

Pessoas com deficiência

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

EMEF Professora Olga Caetano Dias

Grupos de idosos

Coordenadoria Municipal de Atenção ao Idoso (Comai)

Escola Pública das Gerações

Escolas de Educação Infantil

EMEI Menino Deus Professor Bandana

EMEI Tio Patinhas

EMEI Cantinho da Ritinha

EMEI Francisco Bianchini

EMEI Ursinhos Carinhosos

EMEI Mundo da Criança

Escola de Educação Infantil Sonho Meu

Escola Bom Pastor

Escolas de Ensino Fundamental

EMEF Fredolino Chimango

EMEF Santo Agostinho

Escola Pública de Artes e Criatividade Roberto Pirovano Zanatta

Escola das Profissões

Escola Pública de Música Yamandu Costa

Escolas de Ensino Médio

EEEM Lucille Fragoso de Albuquerque

EEEM Ernesto Tochetto

EEP João de Césaro

Entidades