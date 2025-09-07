Desfile da Independência em Passo Fundo reforça importância da educação e da cidadania

Milhares de pessoas se reuniram na manhã deste domingo (7) para acompanhar o tradicional desfile cívico-militar do Dia da Independência entre as avenidas Presidente Vargas e Sete de Setembro em Passo Fundo, no norte do Estado.
A programação, que iniciou às 8h30min, também teve o hasteamento dos pavilhões e revista às tropas. Ao longo da Semana da Pátria, uma série de atividades celebrou a data.
Com o tema "Educação: independência que se constrói todos os dias", o ato contou com a participação de 47 entidades, reunindo órgãos de segurança, escolas municipais e estaduais, escoteiros, entidades beneficentes e grupos de idosos e de pessoas com deficiência (PCDs).
O presidente da Liga da Defesa Nacional no município, Gilmar Teixeira Lopes, que organiza o evento, destacou o envolvimento das entidades.
— Houve uma participação muito forte, o que demonstra o desenvolvimento do patriotismo, dos atos de civismo, de amor à pátria. Isso mostra que o brasileiro apoia e valoriza esse momento — disse.
O prefeito Pedro Almeida também acompanhou o desfile e ressaltou a importância do evento para despertar reflexões, especialmente entre os jovens.
— Esse ato cívico deve servir para resgatar o amor à pátria, à bandeira e, principalmente, mostrar que a educação é fundamental para o entendimento da política e da cidadania. Quando um pai traz o filho para ver o desfile, a criança questiona o que são os símbolos, e essa interação é muito saudável — afirma.
Encerramento
O encerramento das celebrações em Passo Fundo acontece às 17h com a extinção da centelha da pátria.
As vias estão sendo liberadas gradualmente. O trecho da Avenida Sete de Setembro, no sentido Centro–São Cristóvão, entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas, segue fechado até segunda-feira (8).
Programa em família
Desde cedo, a Avenida Sete de Setembro foi ocupada por famílias que levaram cadeiras, bandeiras e chimarrão para acompanhar o desfile.
Entre o som das bandas marciais, a passagem das escolas e a marcha das forças de segurança, o público se espalhou pela calçada, transformando a manhã em um momento de encontro comunitário.
Foi nesse clima que Jaíne Corrêa, moradora de Passo Fundo há cerca de dois anos e meio, acompanhou o desfile ao lado da família e da filha Isabel, de cinco anos.
— Eu amo participar do desfile. Antes mesmo de vir morar aqui já participava. A Isabel estava em casa e queria vir ver os cavalos e a marcha. Ela ainda não tem muita noção do que é, mas sempre explicamos para ela — conta.
Confira como foi a ordem dos desfiles em Passo Fundo:
Desfile dos Militares
- Pelotão de Soldados do Exército (Alegrete)
- Pelotão de Soldados do Exército (Cruz Alta)
- Reservistas do Exército Brasileiro
- AVERFFAA — Associação de Veteranos Reservistas das Forças Armadas
- ARPAF — Associação dos Reservistas de Passo Fundo
- Colégio Tiradentes da Brigada Militar
- Secretaria de Segurança Pública
- CRPOP
- 3º RPMon
- 3º BRBM
- 3º BPChq
- 3º BABM
- 7º BBM
- Polícia Civil
- Instituto-Geral de Perícias
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Penal
- Grupo Smoking Snakes
14º Distrito Escoteiro
- Grupo Escoteiro Guaranis
- Grupo Escoteiro Maragatos
- Grupo Escoteiro Passo do Guaraé
- Assembleia de Deus Passo Fundo — Projeto Filhos de Issacar
Pessoas com deficiência
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
- EMEF Professora Olga Caetano Dias
Grupos de idosos
- Coordenadoria Municipal de Atenção ao Idoso (Comai)
- Escola Pública das Gerações
Escolas de Educação Infantil
- EMEI Menino Deus Professor Bandana
- EMEI Tio Patinhas
- EMEI Cantinho da Ritinha
- EMEI Francisco Bianchini
- EMEI Ursinhos Carinhosos
- EMEI Mundo da Criança
- Escola de Educação Infantil Sonho Meu
- Escola Bom Pastor
Escolas de Ensino Fundamental
- EMEF Fredolino Chimango
- EMEF Santo Agostinho
- Escola Pública de Artes e Criatividade Roberto Pirovano Zanatta
- Escola das Profissões
- Escola Pública de Música Yamandu Costa
Escolas de Ensino Médio
- EEEM Lucille Fragoso de Albuquerque
- EEEM Ernesto Tochetto
- EEP João de Césaro
Entidades
- ONG Amor
- Grupo Liberdade Casagrande
- Sociedade Esportiva 13 de Abril
- Pelotão Fundesporte
- Voluntários