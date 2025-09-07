Geral

Sete de setembro
Notícia

Desfile da Independência em Passo Fundo reforça importância da educação e da cidadania

Evento reuniu 47 entidades e contou com a presença de escolas, órgãos de segurança e instituições da cidade, com o tema "Educação: independência que se constrói todos os dias"

Tatiana Tramontina

Repórter

