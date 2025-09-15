Defesa Civil alerta para tempestade, raios e rajadas de vento na Região Norte

Previsão é de chuva de até 50 milímetros ao longo do dia. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O norte do RS está sob alerta amarelo para tempestade e raios ao longo desta segunda-feira (15). A Defesa Civil emitiu um aviso de condição de atenção para Passo Fundo, Erechim e arredores.

O órgão também alerta para risco moderado de alagamentos. Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça o estado de perigo potencial na área.

Segundo o instituto, a previsão é de chuva de até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de até 60km/h e queda de granizo.

Em caso de emergência, os moradores devem contatar o 190 ou 193. A orientação é para evitar locais de risco, não se abrigar embaixo de árvores e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.