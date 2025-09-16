Geral

Na Semana Farroupilha
Notícia

CTG Neco Goulart, em Ciríaco, pega fogo durante encontro de invernadas

Cerca de 500 pessoas estavam no salão, mas ninguém ficou ferido. Fogo começou na cozinha, durante preparo do jantar

Rebecca Mistura

Repórter

