CTG Neco Goulart, em Ciríaco, pega fogo durante encontro de invernadas

Fogo começou durante preparo de macarronada. Janete da Silva Poter / Arquivo pessoal

O Centro Tradicionalista Gaúcho (CTG) Neco Goulart, de Ciríaco, cidade de 4,7 mil habitantes no norte do Estado, pegou fogo na noite de segunda-feira (15), durante evento da Semana Farroupilha.

As chamas começaram na cozinha, por volta de 19h30min. Cerca de 500 pessoas estavam no local, entre adultos e crianças, para uma integração das invernadas da região.

Prendas e peões do município e também das cidades de Ibiraiaras, David Canabarro e Muliterno estavam reunidos para um jantar seguido de apresentações dos grupos. Segundo a patroa da organização, Janete da Silva Poter, um problema na mangueira do botijão de gás desencadeou o incêndio.

— Estávamos preparando uma macarronada com galeto, que seria servida e depois teríamos as apresentações. Estava tudo pronto e aí deu problema na válvula do gás, começou a vazar e, como estava tudo ligado na cozinha, pegou fogo — relata.

A cozinha ficou destruída e o incêndio alcançou também parte do palco e dos materiais dos músicos. Ninguém ficou ferido, mas quatro pessoas precisaram de atendimento por inalação de fumaça.

As chamas foram contidas por volta de 23h, com auxílio de uma equipe de bombeiros de Vanini, cidade vizinha a Ciríaco.

Programação cancelada

A agenda do CTG, que tinha uma programação especial para a Semana Farroupilha, foi cancelada em razão do incidente. O centro receberia escolas e faria cafés de chaleira até a próxima sexta-feira (19), mas o local não poderá ser utilizado.

— Nós vamos nos reerguer, juntar o que salvou e reconstruir. Gaúcho tem sangue no peito, né? No dia 20, a programação segue mantida, por ser fora do CTG. E nós vamos em frente — acrescenta Janete.