Cratera força interdição parcial de rua no bairro Vera Cruz

Uma cratera se formou no meio da Rua São Francisco, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, impactando o trânsito no local. O buraco, que tem cerca de 3 metros de profundidade, surgiu após a chuva na noite da última quinta-feira (4) e causou a interdição parcial da via.

Parte do pavimento cedeu porque a tubulação pluvial, que capta e escoa a água da chuva, rompeu. A manutenção da rede de drenagem é responsabilidade da prefeitura, que aponta duas possíveis causas para o rompimento: canalização antiga e interferência de uma obra recente da Corsan/Aegea.

Há algumas semanas, uma empresa terceirizada contratada pela Corsan realiza obras no bairro, abrindo canaletas para instalação de nova rede de esgoto. A tubulação pluvial passa abaixo dessa estrutura.

O conserto na Rua São Francisco será feito pela Secretaria de Obras em parceria com a Corsan/Aegea, que informou que um trecho da rede de esgoto também foi danificado. Porém, devido à chuva dos últimos dias e ao solo já encharcado, as equipes aguardam melhores condições climáticas para iniciar os reparos.

Os moradores relatam transtornos e demonstram preocupação com como o conserto será executado, já que a cratera tem sinalização, mas a rua não foi isolada.

A Secretaria de Obras avaliou não hever perigo da outra parte da rua desmoronar, desde que a sinalização seja respeitada. Assim, o trânsito segue liberado no local, com um desvio.