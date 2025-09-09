Geral

Em Passo Fundo
Notícia

Cratera força interdição parcial de rua no bairro Vera Cruz

Buraco se abriu após rompimento de tubulação pluvial. Prefeitura e Corsan/Aegea devem realizar o reparo na quarta-feira 

Luiz Otávio Calderan

Repórter

