Costinha é condenado a 57 anos de prisão pelas mortes de três pessoas da mesma família

Após dois dias de julgamento, a Justiça condenou Luciano Costa dos Santos a 57 anos de prisão por participação nas mortes de três pessoas da mesma família, no caso que ficou conhecido como Chacina da Cohab. O julgamento de Costinha terminou por volta de 18h desta sexta-feira (12), no Fórum de Passo Fundo.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Costinha foi quem contratou os executores que mataram Diênifer Padia, 26 anos, o cunhado dela, Alessandro dos Santos, 35, e a sobrinha Kétlyn Padia dos Santos, 15 (relembre o caso abaixo). O crime é lembrado com um dos mais bárbaros da história recente de Passo Fundo.

O réu foi condenado pelo homicídio qualificado das três vítimas. Entre os agravantes estão pagamento por recompensa, asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de assegurar impunidade por outro crime.

Somando a pena por cada homicídio e os agravantes, Costinha foi condenado a 22 anos de prisão pela morte de Diênifer Padia, 19 anos pela morte de Kétlyn Padia dos Santos, e 16 anos pela morte de Alessandro dos Santos.

A soma das três penas totaliza os 57 anos de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmentn em regime fechado. Ele esta preso desde dezembro de 2020.

Julgado pela segunda vez

Luciano já havia sido condenado em agosto do ano passado, mas o júri foi anulado. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O novo julgamento aconteceu após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anular o júri realizado em agosto do ano passado. Costinha havia sido sentenciado a 44 anos de prisão.

A anulação do resultado foi solicitada à Justiça pela defesa do réu, que argumentou ter havido contradição no fato de Luciano ser condenado por duas mortes que não eram o alvo do crime (Alessandro e Kétlyn), mas absolvido daquela de que ele tinha ciência (Diênifer). O TJRS concordou com o entendimento.

O tribunal do júri desta semana aconteceu pouco mais de quatro meses depois que a condenação de Luciano foi anulada, em 29 de abril.

No primeiro dia de sessão, foram ouvidas sete testemunhas e os trabalhos terminaram com o interrogatório do réu. A quinta-feira (11) foi marcada por protestos da família das vítimas antes do júri.

Nesta sexta, aconteceu o debate entre acusação e defesa. A promotoria e o advogado do réu tiveram 1h30min cada para se manifestar, mais 1h de réplica e tréplica e por fim aconteceu a votação dos quesitos pelos jurados — quatro homens e três mulheres. A sessão foi conduzida pelo juiz de direito André Luis Ferreira Coelho.

Relembre o caso

Em 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas — Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26 — morreram por asfixia.

Dois homens estão presos desde a época do crime. Eleandro Roso, apontado como um dos mandantes, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão. Costinha também está preso e aguarda novo julgamento.

Já desde 2024, estão presos os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto, indiciados como os responsáveis pelo triplo homicídio. Eles ficaram quatro anos foragidos e foram presos no fim do ano passado. Ainda não há data para julgamento dos irmãos.