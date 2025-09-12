Costinha é condenado a 57 anos de prisão pelas mortes de três pessoas da mesma família

Após dois dias de julgamento, a Justiça condenou Luciano Costa dos Santos a 57 anos de prisão por participação nas mortes de três pessoas da mesma família, no caso que ficou conhecido como Chacina da Cohab. O julgamento de Costinha terminou por volta de 18h desta sexta-feira (12), no Fórum de Passo Fundo.
Segundo a denúncia do Ministério Público, Costinha foi quem contratou os executores que mataram Diênifer Padia, 26 anos, o cunhado dela, Alessandro dos Santos, 35, e a sobrinha Kétlyn Padia dos Santos, 15 (relembre o caso abaixo). O crime é lembrado com um dos mais bárbaros da história recente de Passo Fundo.
O réu foi condenado pelo homicídio qualificado das três vítimas. Entre os agravantes estão pagamento por recompensa, asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de assegurar impunidade por outro crime.
Somando a pena por cada homicídio e os agravantes, Costinha foi condenado a 22 anos de prisão pela morte de Diênifer Padia, 19 anos pela morte de Kétlyn Padia dos Santos, e 16 anos pela morte de Alessandro dos Santos.
A soma das três penas totaliza os 57 anos de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmentn em regime fechado. Ele esta preso desde dezembro de 2020.
Julgado pela segunda vez
O novo julgamento aconteceu após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anular o júri realizado em agosto do ano passado. Costinha havia sido sentenciado a 44 anos de prisão.
A anulação do resultado foi solicitada à Justiça pela defesa do réu, que argumentou ter havido contradição no fato de Luciano ser condenado por duas mortes que não eram o alvo do crime (Alessandro e Kétlyn), mas absolvido daquela de que ele tinha ciência (Diênifer). O TJRS concordou com o entendimento.
O tribunal do júri desta semana aconteceu pouco mais de quatro meses depois que a condenação de Luciano foi anulada, em 29 de abril.
No primeiro dia de sessão, foram ouvidas sete testemunhas e os trabalhos terminaram com o interrogatório do réu. A quinta-feira (11) foi marcada por protestos da família das vítimas antes do júri.
Nesta sexta, aconteceu o debate entre acusação e defesa. A promotoria e o advogado do réu tiveram 1h30min cada para se manifestar, mais 1h de réplica e tréplica e por fim aconteceu a votação dos quesitos pelos jurados — quatro homens e três mulheres. A sessão foi conduzida pelo juiz de direito André Luis Ferreira Coelho.
Relembre o caso
Em 19 de maio de 2020, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de casa, no bairro Cohab, em Passo Fundo. As vítimas — Alessandro dos Santos, 35, sua filha Kétlyn Padia dos Santos, 15, e a tia da adolescente, Diênifer Padia, 26 — morreram por asfixia.
Dois homens estão presos desde a época do crime. Eleandro Roso, apontado como um dos mandantes, foi julgado em 2022 e condenado a 69 anos e seis meses de reclusão. Costinha também está preso e aguarda novo julgamento.
Já desde 2024, estão presos os irmãos Fernanda e Claudiomir Rizzotto, indiciados como os responsáveis pelo triplo homicídio. Eles ficaram quatro anos foragidos e foram presos no fim do ano passado. Ainda não há data para julgamento dos irmãos.
Os executores contratados pelos acusados do crime nunca foram identificados.