Chacina da Cohab
Costinha é condenado a 57 anos de prisão pelas mortes de três pessoas da mesma família

Luciano Costa dos Santos responderá pelo homicídio qualificado de Diênifer Padia, 26 anos, Alessandro dos Santos, 35 anos, e Kétlyn Padia dos Santos, 15 anos

