Corte e poda de árvores em Passo Fundo exigem avaliação técnica; saiba como solicitar

Há cerca de um mês, o corte de árvores na Rua Morom virou assunto em Passo Fundo. Na cidade do norte gaúcho, a arborização urbana é regida por leis municipais e cada poda passa por critérios técnicos antes de ser autorizada.

A vegetação urbana compreende todas as áreas verdes de uso comum da cidade, como calçadas, canteiros, praças e parques. Ela deve ser entendida como parte da infraestrutura urbana e não apenas como elemento decorativo, explica o presidente do Conselho Municipal de Arborização Urbana (Comau), Juan Mascaró.

Segundo ele, o município possui regras que vão desde a Lei Ordinária nº 3121/1996 — que dispõe sobre a vegetação urbana — até a Lei Complementar nº 86/2000, que institui o Código Municipal de Arborização.

— Fazem parte dos indicadores de qualidade de vida de uma cidade o número de árvores por habitantes e a metragem quadrada de área verde por habitante. Por isso, é muito importante mantermos o que temos de boa qualidade e pensar de que maneira estratégica se pode aumentar e qualificar através de parques, praças e avenidas arborizadas, por exemplo — destaca.

Poda é prioridade

A orientação do Comau é sempre priorizar a poda, já que as árvores desempenham funções essenciais na cidade e levam muitos anos para atingir a fase adulta. Além do valor paisagístico, elas contribuem para a regulação térmica, umidade do ar e sombreamento.

A remoção é somente considerada em situações extremas, como quando a árvore apresenta problemas fitossanitários graves ou risco evidente. Quando há retirada, entretanto, não significa que outra árvore será plantada no mesmo local.

Cada espaço é analisado para verificar se comporta uma nova espécie ou se deve receber outro tipo de paisagismo, mais adequado às condições do ambiente.

— Temos alguns casos na cidade de árvores de grande porte, com raízes mais superficiais do que profundas, que geram muitos problemas. Essas podem quebrar calçadas ou até romper parte da drenagem urbana, o que acaba gerando um problema mais complexo, inclusive de mobilidade urbana — explica Mascaró.

Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, o serviço de poda ou corte de árvores, seja em área pública ou particular, precisa de autorização prévia do município, caso contrário pode haver multa.

— Se for realizada uma denúncia e o fiscal analisar que o morador fez o corte sem a autorização, será multado. Existe uma tabela da Fundação Estadual de Proteção Ambiental que define o valor da multa e todas essas regularizações — pontua o secretário Diorges Oliveira.

Plantio com orientação técnica

Outro grande desafio na cidade é o plantio sem orientação, prática comum entre a população. Segundo o presidente da Comau, há casos em que mudas são colocadas em calçadas, praças ou até em terrenos privados sem considerar porte, raízes ou adaptação da espécie.

— O guapuruvu, por exemplo, chega a 15 metros de altura e possui galhos grandes. Não é nativo daqui, mas acabou sendo introduzido porque as pessoas trazem — exemplifica.

No caso de replantio após corte, a escolha de local e espécie adequados também devem ser feitas a partir da orientação dos órgãos competentes.

A intenção pode ser boa, mas, sem saber, podem estar plantando um problema para o futuro. JUAN MASCARÓ Presidente do Conselho Municipal de Arborização Urbana

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, está em andamento a elaboração do Plano Municipal de Arborização e do Inventário Arbóreo de Passo Fundo.

— Estamos preparando o edital para contratar a empresa que dará suporte nesse processo. A expectativa é publicar o documento ainda neste ano ou, no mais tardar, no início do próximo ano — disse Oliveira.

Como funcionam poda e corte autorizados

Em terrenos particulares, quando há solicitação do morador, é feita uma análise técnica da árvore para verificar a real necessidade do serviço. Em muitos casos, não é autorizado o corte, apenas a poda, já que a prioridade é sempre preservar a espécie.

Caso o laudo fitossanitário aponte risco de queda ou comprometimento da saúde da árvore, pode ser autorizada a remoção. Tanto o corte quanto a poda, quando autorizados em área privada, podem ser executados pelo próprio proprietário.

Já quando a solicitação envolve árvores localizadas em calçadas ou demais espaços públicos, a responsabilidade muda. Nesses casos, a análise é realizada, mas o serviço autorizado é executado pela Secretaria de Serviços Gerais.

Solicitação do serviço

Para solicitar poda, corte ou mudas para plantio, basta acessar a página da Secretaria de Meio Ambiente no site da prefeitura de Passo Fundo. É preciso preencher um formulário com as informações do local e anexar uma foto — no caso de poda ou corte.