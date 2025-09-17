Cometa recém-descoberto é registrado por observatório no céu de Passo Fundo

Registro foi feito próximo da Universidade de Passo Fundo (UPF). Vitor José / Observatório Astronômico Araucária

O céu de Passo Fundo, no norte gaúcho, foi palco de um registro astronômico inédito na noite de terça-feira (16). O Observatório Astronômico Araucária captou imagens da passagem do cometa C/2025 R2 (SWAN), recém-descoberto e atualmente em trajetória pelo Sistema Solar.

O fenômeno foi observado logo após o pôr do sol próximo da Universidade de Passo Fundo (UPF), revelando uma tênue cauda e uma coma esverdeada — características visíveis apenas com equipamentos fotográficos. Devido à recente descoberta, a velocidade do objeto ainda não foi calculada.

O cometa foi identificado na última quinta-feira (11), pelo astrônomo ucraniano Vladimir Bezugly, a partir de imagens obtidas pelo instrumento SWAN do satélite SOHO da Nasa. Um dia depois, atingiu seu ponto mais próximo do Sol, a cerca de 75 milhões de quilômetros.

Conforme o astrônomo amador Vitor José, responsável pelo Observatório Astronômico Araucária, a expectativa é que o cometa se torne visível a olho nu no fim de outubro, especialmente sob céus escuros e longe da poluição luminosa.

— Com uma órbita estimada em dezenas de milhares de anos, trata-se de uma oportunidade única para observação — destaca.

Por enquanto, o fenômeno pode ser visto próximo ao planeta Marte após o pôr do sol, com uso de câmeras ou equipamentos astronômicos para ser observado.

— É sempre um privilégio poder registrar fenômenos como esse aqui de Passo Fundo e levar o céu um pouco mais perto da nossa comunidade — afirma Vitor José.