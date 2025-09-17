Geral

Após o pôr do sol
Cometa recém-descoberto é registrado por observatório no céu de Passo Fundo

Fenômeno astronômico poderá se tornar visível a olho nu no fim de outubro. O C/2025 R2 (SWAN) foi identificado na última quinta-feira (11)

Kimberlly Kappenberg

