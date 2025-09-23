Com cerca de 600 pessoas atendidas por mês, Apae de Passo Fundo lança novo vídeo institucional

Encontro ocorreu no auditório da Apae na manhã desta terça-feira (23). Apae / Divulgação

Cerca de 600 pessoas passam mensalmente pelo atendimento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Passo Fundo. Na manhã desta terça-feira (23), a entidade realizou um café da manhã com representantes de entidades de classe para apresentar um novo vídeo institucional (confira abaixo) e mostrar a estrutura à comunidade.

O material audiovisual, assinado pela Film Journée e com trilha sonora de Jaisson Cordeiro, busca transmitir o cuidado e a atenção dedicados às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo.

Segundo o presidente da Apae, Marlon Batista Moraes, o propósito é reforçar a relevância da instituição:

— Nosso objetivo é mostrar à sociedade a importância do nosso trabalho, que hoje é referência no Rio Grande do Sul, e reforçar o compromisso de seguir transformando vidas todos os dias — afirma.

A Apae também estende o atendimento a 28 municípios da região através do programa estadual TEAcolhe e de projetos na educação e assistência social.

Depois da apresentação do vídeo, os participantes conheceram os espaços da instituição. Com mais de 5 mil m², o local conta com piscina de hidroterapia, sala multissensorial, setor de fisioterapia e jardim sensorial, entre outros ambientes voltados ao desenvolvimento e bem-estar dos assistidos. A instituição realiza 31 mil atendimentos de saúde por ano.