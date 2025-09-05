Com apresentação única no RS, Kleiton e Kledir trazem show inédito para Passo Fundo

Kleiton e Kledir se apresentam em Passo Fundo com show inédito no Estado. Isadora Neumann / Agência RBS

Há 50 anos na estrada, a dupla Kleiton e Kledir volta a Passo Fundo, no norte do Estado, para apresentar o show Histórias e Canções. O espetáculo inédito será a única apresentação da turnê no Rio Grande do Sul, marcada para o dia 12 de setembro no Palazzo Centro de Eventos.

Para os irmãos, esse é um momento de relembrar as histórias vividas durante as décadas de carreira, além de fazer o público soltar a voz com clássicos como Deu Pra Ti, Vira Virou, Paixão e Ponte da Saudade.

Em entrevista exclusiva para GZH Passo Fundo, os artistas falaram sobre o projeto em família — a Casa Ramil — como surgiu a paixão pela música, o reencontro do grupo Almôndegas e a rivalidade Grenal entre os irmãos, que virou até canção e novo álbum da carreira. Confira a seguir.

GZH: sobre o que fala o Histórias e Canções que vocês vão apresentar em Passo Fundo?

Kledir: estamos vivendo um momento muito especial da nossa vida porque completamos 50 anos do primeiro disco do Almôndegas. Então, somando com toda a história e trajetória da banda, a gente está completando 50 anos (de carreira). Depois, a dupla começa em 1980. Então é uma trajetória muito longa.

Neste show estamos relembrando tudo isso, toda essa trajetória, das músicas, fases e, claro, das histórias, porque tem tanta história no meio do caminho. Vamos acumulando histórias boas de relembrar e boas de contar.

Já estivemos em várias cidades: fizemos São Paulo, Belém do Pará, Belo Horizonte. Temos viajado bastante pelo Brasil afora. Agora, esse show especificamente, é a primeira vez no Rio Grande do Sul. Então é inédito.

Estamos aproveitando que estamos fazendo uma turnê por Santa Catarina, passando por Florianópolis, Joinville, Chapecó e, como estaremos perto do norte do Rio Grande do Sul, vamos para Passo Fundo. Desta vez será somente em Passo Fundo, depois voltaremos para Santa Catarina.

Leia Mais Kleiton & Kledir e MPB4 anunciam show inédito em Porto Alegre

GZH: e o que o público pode esperar?

Kledir: sempre tem coisas novas. Uma música que a gente tem cantado bastante é Paz e Amor, que lançamos com o MPB4 e fala do nosso tempo, desse tempo que está se vivendo muita ignorância. Eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem "o mundo tem que mudar, tá todo mundo muito insatisfeito".

O mundo realmente tem que mudar, mas para isso acontecer, as pessoas têm que pensar um pouco mais nos outros. Então, esse sentimento de amor ao próximo é que será capaz de mudar o mundo. Gravamos essa música em um disco histórico, eles estão completando 60 anos de carreira e reuniram os principais autores de toda a trajetória, passando por grandes nomes como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, Edu Lobo e por aí vai.

Kleiton: o público é muito carinhoso com a gente. O show é uma mistura de coisas diferentes e de músicas consagradas que as pessoas cantam, como Vira Virou, Paixão, Deu Pra Ti, Fonte da Saudade, entre outras. Estamos há muitos anos na estrada e temos o enorme prazer de trabalhar nessa área musical.

Nesse mundo doido que está por aí, com tanto individualismo, eu considero que a arte ainda traz uma energia de união entre as pessoas, de amor, é uma linguagem universal, não importa a língua que você fale. É uma mensagem de paz também. Eu acho que vale a pena as pessoas cultivarem mais (a música), mesmo não sendo profissionais como nós.

Show de Kleiton (direita) e Kledir (esquerda), em 1985, em Porto Alegre. Tude Munhoz / Agencia RBS

GZH: o clássico Deu Pra Ti é praticamente um hino de Porto Alegre e cita o Beira-Rio. Vocês dois são colorados ?

Kleiton: deus me livre! Sou gremista. Meu filho torce para o Fluminense, então acompanho ele também. Já moro há quase 40 anos no Rio de Janeiro, então estou muito envolvido com o futebol carioca também. Mas, eu e o Kledir brincamos muito com essa história, não somos torcedores fanáticos.

Kledir: o quê? Eu sou!

Kleiton: é, o Kledir é mais fanático que eu mesmo. Mas, lá em casa, o nosso pai não era muito chegado ao futebol. Cada filho foi para um lado. Fui influenciado por uma tia que era gremista, tinha um tio também gremista. Então, eu curtia o Grêmio. O Kledir foi para o Internacional por causa da nossa avó Ramona.

Kledir: eu sou Internacional, sou fanático, torço e assisto todos os jogos. Tem um grupo de torcedores do Internacional, um grupo de amigos, que a gente se fala todos os dias praticamente, trocando figurinhas coloradas.

Kleiton: isso é uma doença (risos).

Kledir: eu acompanho muito o Inter, sofro muito com o Inter atualmente, mas o detalhe interessante é que Deu Pra Ti o Kleiton fez a música e eu fiz a letra. O Kleiton justifica dizendo que a melodia é gremista e a letra é colorada. É um detalhe que só ele consegue perceber.

Kleiton: você falou que se tornou um hino de Porto Alegre, mas nós temos percebido, viajando e trabalhando em todo Brasil, que é uma fala de uma saudade. Morando já há um tempo no Rio, ela se torna também uma música de todas as pessoas que têm saudade da sua terra. Claro que quem vai para Porto Alegre, mesmo que não seja gaúcho, nos fala que a primeira música que veio à cabeça foi Deu Pra Ti, mas a gente sente que as pessoas do Brasil inteiro também adotaram essa música como um hino de saudade da sua terra, da sua cidade. É o que ela representa para nós.

GZH: de onde surgiu a paixão pela música? Se espelharam em familiares?

Kleiton: pesquisando, acabamos descobrindo que tem alguns músicos no nosso passado, parentes das gerações mais antigas, músicos que tocaram em bandas de escola, de exército e outras coisas, e tem algumas figuras importantes, icônicas. Talvez o mais importante seja Albert Schweitzer, que era um organista e um intelectual muito importante nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Tanto é que tem muitos hospitais com o nome dele.

No nosso núcleo familiar mais recente, nossos pais eram professores, gostavam muito de música. Os dois cantavam muito bem, dançavam muito bem. A gente parava nas festas de aniversário, na nossa casa, para vê-los dançar e era muito legal. Eles propiciaram a todos nós, eu, Kledir e meus outros irmãos, o estudo da música. Eram seis irmãos, todos envolvidos com música. As nossas irmãs também dançavam balé, além de tocarem violão e cantarem muito bem.

Então esse processo mais recente realmente começou com a dupla, com nós dois. Começou lá atrás nos festivais de música que participamos. Depois, o Almôndegas foi nossa primeira banda, com a qual gravamos quatro discos. E depois, a carreira da dupla deslanchou nos anos 80 e a partir da gente vieram outros artistas na família, os quais a gente tem muito orgulho: nosso irmão mais novo, nossos sobrinhos e filhos. Até estamos com o espetáculo Casa Ramil, que envolve toda essa turma.

Leia Mais Projeto Casa Ramil lança o primeiro disco em show no Auditório Araújo Vianna

GZH: e como estão as apresentações da Casa Ramil?

Kleiton: é uma delícia para nós trabalhar com gerações mais novas, pessoas muito talentosas da nossa família, que são muito originais, nos dão muito orgulho, não ficam imitando outros artistas ou repetindo estilos de fora. Eles têm um trabalho autoral que só dignifica a cultura do sul do Brasil. A gente troca muitas informações. Nós, que somos da geração mais antiga, aprendemos muito com os novos e eles também aprendem muito com a gente.

Agora, essa turma nos dá uma canseira danada, viu? Porque eles são muito jovens e muito idealistas. Eu e o Kledir somos engenheiros, gostamos de método, de organização. E o pessoal da geração mais nova da família são totalmente caóticos, gostam de inventar, improvisar. Mas, no fim das contas, o resultado é muito bom, porque junta a vontade de fazer, a energia positiva do pessoal mais jovem e a nossa experiência, e a nossa sabedoria de mais de 20 discos gravados, mais de 3 mil shows, mais de 3 mil palcos.

Kledir: o Casa Ramil a gente volta a Porto Alegre no Araújo Viana no dia 7 de dezembro, está marcado já. Cada um tem a sua vida, a sua agenda, mas a gente se reúne. Então, não é o tempo todo junto porque não dá, cada um toca as suas coisas, mas quem sabe a gente consegue chegar até Passo Fundo. No Rio Grande do Sul, só fizemos o Casa Ramil em Porto Alegre e Pelotas, que é nossa terra. Fizemos um encontro em maio no Rio de Janeiro; São Paulo e Curitiba neste ano também.

Kleiton: os cariocas gostam muito da música do sul. O Rio de Janeiro é muito cosmopolita, recebe gente do mundo inteiro.

Show dos Almôndegas aconteceu em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, em 2023. Camila Hermes / Agencia RBS

GZH: como foi para vocês a última reunião dos Almôndegas?

Kledir: foi um encontro emocionante, não só para nós, como para o público também. Muita gente chorava, emocionado, são 50 anos. Conseguimos reunir os integrantes originais da banda e foi muito lindo. Uma das coisas legais é que a gente conseguiu gravar isso ao vivo e vai sair o disco.

Também fizemos o primeiro show com o Vitor, nosso irmão, em julho deste ano. Estamos sempre na estrada e isso é muito bom. Nos mantém sempre ativos e fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, levando alegrias para as pessoas.

Leia Mais Vitor Ramil canta Paulo Leminski em novo disco

GZH: e quando devem lançar um novo disco?

Kleiton: temos para lançar esse ano ainda, ou no início do ano que vem, o nosso novo disco de músicas inéditas. Somos compositores compulsivos, então devemos ter umas 100 músicas para serem gravadas, aí fazemos uma seleção.

O pessoal hoje em dia lança só uma música ou duas. A gente ainda é do tempo do LP, gostamos daquele grupo de músicas que representam, de alguma maneira, toda uma história. Achamos que várias músicas juntas mostram melhor o que um compositor tem a dizer, para não ficar só em um segmento. Mas estamos tentando acompanhar a velocidade dos fatos.

Kledir: uma novidade desse disco que estamos preparando é que o Ian Ramil, nosso sobrinho, vai ser o produtor do disco. É uma maneira também de termos um olhar de um cara mais novo e também de se alinhar com os novos tempos, como as novas gerações estão escutando música. As músicas são as nossas, mas a maneira de arranjar vai mudando muito com o tempo. E vamos ter essa aventura com o Ian muito boa.

Leia Mais Ian Ramil lança disco que reflete o nascimento de sua filha e o mundo que a espera