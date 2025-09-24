Com 40 casas atingidas, Soledade decreta situação de emergência após temporal

O município de Soledade, no norte gaúcho, decretou situação de emergência na terça-feira (23), em resposta ao temporal que atingiu a cidade na madrugada de domingo (21), por volta das 4h.

Segundo registros da Climatempo, a cidade registrou rajadas de vento de 98 quilômetros por hora, o que se enquadra na categoria de tempestade. O acumulado de chuva das 4h às 11h de domingo (21) foi de 48,6 milímetros.

A força do vento causou danos em pelo menos 40 residências. Dessas, duas famílias ficaram desabrigadas e quatro desalojadas. Os bairros mais afetados foram Expedicionário e Botucaraí.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, Leandro Brugnera, os desalojados já voltaram para suas casas e equipes da prefeitura consertaram a maioria das residências com problemas.

— Sobre as famílias desabrigadas, uma já reconstruímos a casa e a outra está na residência de parentes — disse.

A chuva forte e vendaval afetaram pelo menos 5 mil moradores, sendo 400 em situação de vulnerabilidade social. O trabalho de reconstrução das residências atingidas começou na terça (23).

No decreto nº 14.452, o município argumenta que enfrenta desastres há quatro anos e recentemente passou por período de estiagem, o que explica a necessidade de recursos para conter os danos aos atingidos.