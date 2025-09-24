Geral

Norte do RS
Notícia

Com 40 casas atingidas, Soledade decreta situação de emergência após temporal

Força do vento causou danos em pelo menos 40 residências e deixou duas famílias desabrigadas e outras quatro desalojadas. Reconstrução começou na terça-feira (23)

GZH Passo Fundo

