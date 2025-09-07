Geral

Em Passo Fundo
Notícia

Com 27 expositores, Construimóveis recebe o público com lançamentos e crédito facilitado

Organização espera que os próximos dias mantenham ritmo intenso de presença na programação. Feira segue até 14 de setembro 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS