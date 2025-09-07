Com 27 expositores, Construimóveis recebe o público com lançamentos e crédito facilitado

Construimóveis 2025 acontece no Bourbon Shopping, em Passo Fundo. Julia Possa / Agencia RBS

Centenas de visitantes passaram pela Construimóveis no primeiro dia de feira, nesse sábado (6). A área destinada ao evento do Bourbon Shopping tem 50 espaços e 27 expositores que representam cerca de 90% do mercado da construção civil de Passo Fundo.

Na 23ª edição, a feira traz lançamentos imobiliários e facilidades de financiamento, além de debates sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade em workshops, palestras e atividades culturais.

— Nossa proposta é aproximar o público das principais tendências do mercado imobiliário, oferecendo oportunidades de negócios, lançamentos, financiamento e também espaços de aprendizado e cultura. É um evento que dialoga com a comunidade e contribui para o futuro da construção civil — disse o coordenador da feira, Rodrigo D’Arienzo.

O Sinduscon, entidade que representa o mercado da construção civil e organiza o evento, espera que os próximos dias mantenham ritmo intenso de presença na programação, que inclui pocket show, palestras, workshops e debates sobre o futuro do setor.

Quem aproveitou para visitar a feira no sábado (6) à tarde foi a técnica em enfermagem Dulci da Luz.

— Viemos pela curiosidade, para ver as oportunidades. Pode ser que surja alguma coisa — disse.

Visitantes aproveitaram o sábado para ver as novidades da Construimóveis 2025. Julia Possa / Agencia RBS

Entre os corretores de imóveis, a expectativa é alta. Os profissionais veem a feira como oportunidade para alavancar as vendas depois da retração no mercado nos últimos meses, causada pelos juros altos e incertezas sobre questões fiscais e econômicas tanto a nível Brasil quanto global.

— Temos lançamentos de grande porte e também muita inovação e tecnologia. Vejo os corretores muito motivados e os atendimentos nos estandes não param — disse Cláudio Franz, diretor comercial de vendas da Bortolini Imóveis.

Programe-se