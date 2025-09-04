CNU: Passo Fundo será uma das 10 cidades gaúchas a aplicar provas do "Enem dos concursos"

Passo Fundo também sediou provas na primeira edição do CNU. Rovena Rosa / Agência Brasil

Passo Fundo será uma das 10 cidades gaúchas a aplicar as provas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos concursos", nos dias 5 de outubro e 7 de dezembro.

As provas serão realizadas em 228 municípios de 27 estados brasileiros. A seleção oferece 3.652 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários até R$ 16 mil. As inscrições encerraram em 20 de julho.

O objetivo é garantir que os locais dos testes aconteçam em um raio máximo de 100 quilômetros de distância das residências dos candidatos. No caso de Passo Fundo, são 69 cidades na área de abrangência.

Além de Passo Fundo, as demais cidades gaúchas que receberão os candidatos são:

Bagé

Caxias do Sul

Farroupilha

Pelotas

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santo Ângelo

Uruguaiana.

Nesta edição, o concurso tem um novo formato: primeiro é aplicada a prova objetiva e, quem passar, avança para a segunda etapa, dissertativa. No momento da inscrição, o candidato escolhe o município onde quer fazer a prova e não pode mais alterar. Ao todo, 761.528 pessoas se inscreveram para participar do exame no país.

Os locais exatos das provas só poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir de 22 de setembro, quando for divulgado o Cartão de Confirmação de Inscrição. Segundo a organização, o motivo tem a ver com questões de segurança.