Geral

Norte do RS
Notícia

CNU: Passo Fundo será uma das 10 cidades gaúchas a aplicar provas do "Enem dos concursos"

Exame acontece nos dias 5 de outubro e 7 de dezembro. Município tem 69 cidades na área de abrangência

Rebecca Mistura

Repórter

