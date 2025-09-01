Carlinhos de Jesus sentiu primeiras dores de doença autoimune durante evento em Passo Fundo

Atualmente, coreógrafo está em cadeira de rodas e faz tratamento com imunoterapia. Class Prime Photo / Divulgação

Um dos maiores nomes da dança de salão no Brasil, o coreógrafo Carlinhos de Jesus foi diagnosticado com uma doença autoimune que inflama e danifica a bainha de mielina — camada protetora dos nervos, que levam ao corpo os comandos cerebrais para os movimentos. As primeiras dores vieram durante sua passagem por Passo Fundo e Marau, no norte do RS, em junho deste ano.

Carlinhos contou sobre o diagnóstico em entrevista ao Fantástico da Rede Globo, que foi ao ar neste domingo (31). O coreógrafo também sofre com uma inflamação nos quadris e uma tendinite nos glúteos.

— Eu estava no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Muito frio e comecei a sentir uma dor que eu não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Umas fisgadas, aí passava. Dava mais três, quatro passos e doía novamente — lembrou em entrevista à jornalista Renata Capucci.

À época, entre os dias 15 e 15 de junho, ele participou do Festival Baillar 35 Anos, que aconteceu na Região Norte. Ele foi jurado da Mostra Competitiva e participou de oficinas durante o evento.

— Quando cheguei no Rio de Janeiro, já não aguentava mais de dor e cheguei a cair. Fomos ao médico de quadril, aí ele aconselhou a internação. Era tanta dor que a medicação, pra eu dormir, era morfina — disse.

Há três anos, Carlinhos de Jesus já vinha sentido a perna perder força, mas sem dor. Em junho ela veio com tudo, e o artista ficou 15 dias internado ao receber o diagnóstico de bursite trocantérica bilateral no quadril e tendinite bilateral nos glúteos.

— Estava em Passo Fundo, depois eu fui pra Marau. Ali, comecei a sentir muitas dores. Eu liguei para a minha mulher, que é médica, e relatei essa dor profunda. Imaginamos que poderia ser em função do frio, que estaria agravando, e tomei uma medicação. No dia 23 de junho, foi quando eu não aguentei mais de dor. As noites eram muito difíceis — recordou no programa Timeline da Rádio Gaúcha.