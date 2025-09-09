Geral

Devoção
Notícia

Capela no interior de Giruá homenageia santo Carlo Acutis, o "padroeiro da internet"

Construído com ajuda de fiéis em junho de 2024, espaço fica na comunidade de Passo das Pedras e é aberto à visitação

GZH Passo Fundo

