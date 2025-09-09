Capela no interior de Giruá homenageia santo Carlo Acutis, o "padroeiro da internet"

Capela foi construída com ajuda de fiéis e inaugurada em junho de 2024. Edegar Soares de Matos / Arquivo pessoal

O santo Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, desde junho de 2024 tem uma capela em sua homenagem em Giruá. O templo fica na comunidade de Passo das Pedras, no interior do município de 16,2 mil habitantes do noroeste gaúcho.

O nome de Carlo Acutis voltou à tona depois de sua canonização, no último domingo (7). O papa Leão XIV declarou o adolescente italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, como santo em missa solene na Praça de São Pedro. Ele se tornou o primeiro da geração millennial — nascidos entre as décadas de 1980 e 1990 — a ser declarado santo.

A capela fica próxima a RS-344 e é feita em pedra grês, uma forma de lembrar as igrejas das reduções jesuíticas das Missões. Tudo foi feito através de doações e do trabalho voluntário dos fiéis.

— Carlo se santificou numa vida simples e divertida de adolescente. Ele atrai a todos, especialmente os jovens, e motiva para uma vida sadia, alegre e santa. Ao mesmo tempo, nos lembra que devemos investir e olhar com carinho para as juventudes do mundo — disse o padre Edegar Soares de Matos, idealizador da capela em Giruá.

Conforme o pároco, o sonho de construir o local, que leva o nome de Capela São Carlo Acutis, ganhou força em uma viagem a Assis, na Itália, onde está o túmulo do santo.

— Na Igreja de Santa Maria Maggiore, em frente ao túmulo, senti algo muito forte, como se fosse o São Francisco de Assis dizendo: é este. Senti como um chamado a cuidarmos dos jovens e darmos a eles esperanças — disse.

Espaço fica na comunidade de Passo das Pedras, em Giruá, no noroeste gaúcho. Edegar Soares de Matos / Arquivo pessoal

O espaço de oração foi inaugurado em 8 de junho do ano passado com o nome de Capela Beato Carlo Acutis. Após a canonização, o nome foi atualizado de "beato" para "são".

As missas ocorrem em horários agendados, sem frequência diária ou semanal. No entanto, o espaço fica aberto para visitação de terça a domingo em horário comercial.

Na Capela São Carlo Acutis é possível contemplar a natureza e a beleza da construção, além de fazer oração a Virgem Maria. Para mais informações, o contato é (55) 9926-2161.

Quem foi Acutis e quais os milagres confirmados

Nascido em Londres, jovem foi criado em Milão e era devoto da Virgem Maria. Associação Carlos Acutis / Divulgação

Carlo Acutis nasceu em Londres, mas passou a maior parte da vida em Milão, onde morava com os pais. Ele morreu aos 15 anos, em 2006, após enfrentar um tratamento por leucemia. Em vida, era devoto à Virgem Maria e chegou a criar uma plataforma online para informar sobre Jesus Cristo e a eucaristia, fato que o fez ficar conhecido como "padroeiro da internet".

Leia Mais Carlo Acutis é canonizado pelo papa Leão XIV

O primeiro milagre reconhecido pela Igreja aconteceu no Mato Grosso do Sul, quando uma criança foi curada de uma má-formação no pâncreas, uma doença rara. Ele teria se curado depois de tocar em um pedaço da roupa de Acutis exposto na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. O caso aconteceu em 2010 e foi reconhecido pelo Vaticano em 2020.