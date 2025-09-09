Capela no interior de Giruá homenageia santo Carlo Acutis, o "padroeiro da internet"

O santo Carlo Acutis, conhecido como “padroeiro da internet”, desde junho de 2024 tem uma capela em sua homenagem em Giruá. O templo fica na comunidade de Passo das Pedras, no interior do município de 16,2 mil habitantes do noroeste gaúcho.
O nome de Carlo Acutis voltou à tona depois de sua canonização, no último domingo (7). O papa Leão XIV declarou o adolescente italiano que morreu em 2006, aos 15 anos, como santo em missa solene na Praça de São Pedro. Ele se tornou o primeiro da geração millennial — nascidos entre as décadas de 1980 e 1990 — a ser declarado santo.
A capela fica próxima a RS-344 e é feita em pedra grês, uma forma de lembrar as igrejas das reduções jesuíticas das Missões. Tudo foi feito através de doações e do trabalho voluntário dos fiéis.
— Carlo se santificou numa vida simples e divertida de adolescente. Ele atrai a todos, especialmente os jovens, e motiva para uma vida sadia, alegre e santa. Ao mesmo tempo, nos lembra que devemos investir e olhar com carinho para as juventudes do mundo — disse o padre Edegar Soares de Matos, idealizador da capela em Giruá.
Conforme o pároco, o sonho de construir o local, que leva o nome de Capela São Carlo Acutis, ganhou força em uma viagem a Assis, na Itália, onde está o túmulo do santo.
— Na Igreja de Santa Maria Maggiore, em frente ao túmulo, senti algo muito forte, como se fosse o São Francisco de Assis dizendo: é este. Senti como um chamado a cuidarmos dos jovens e darmos a eles esperanças — disse.
O espaço de oração foi inaugurado em 8 de junho do ano passado com o nome de Capela Beato Carlo Acutis. Após a canonização, o nome foi atualizado de "beato" para "são".
As missas ocorrem em horários agendados, sem frequência diária ou semanal. No entanto, o espaço fica aberto para visitação de terça a domingo em horário comercial.
Na Capela São Carlo Acutis é possível contemplar a natureza e a beleza da construção, além de fazer oração a Virgem Maria. Para mais informações, o contato é (55) 9926-2161.
Quem foi Acutis e quais os milagres confirmados
Carlo Acutis nasceu em Londres, mas passou a maior parte da vida em Milão, onde morava com os pais. Ele morreu aos 15 anos, em 2006, após enfrentar um tratamento por leucemia. Em vida, era devoto à Virgem Maria e chegou a criar uma plataforma online para informar sobre Jesus Cristo e a eucaristia, fato que o fez ficar conhecido como "padroeiro da internet".
O primeiro milagre reconhecido pela Igreja aconteceu no Mato Grosso do Sul, quando uma criança foi curada de uma má-formação no pâncreas, uma doença rara. Ele teria se curado depois de tocar em um pedaço da roupa de Acutis exposto na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. O caso aconteceu em 2010 e foi reconhecido pelo Vaticano em 2020.
A aceitação do segundo milagre ocorreu em maio deste ano. Neste caso, uma jovem da Costa Rica foi curada dias após sua mãe rezar ao túmulo de Acutis em Assis, na Itália. A jovem havia sofrido um acidente de bicicleta e tinha poucas chances de sobrevivência.