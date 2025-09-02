Cafés de Chaleira iniciam na próxima semana em Passo Fundo; confira a programação

Café reforçado é acompanhado de uma mesa farta de delícias gaúchas. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Com o início de setembro, Passo Fundo se prepara para os tradicionais Festejos Farroupilhas. Já na próxima segunda-feira (8), começam os Cafés de Chaleira no norte gaúcho. Com programação diária, eles vão até o feriado de 20 de setembro.

Diariamente, uma entidade da cidade é responsável por organizar a programação, que além do café de chaleira, também conta com almoços, jantares e fandangos. O primeiro café será no CTG Moacyr da Motta Fortes, a partir das 8h30min e com ingresso a R$ 25.

— Essa é uma tradição de muitos anos que busca não apenas valorizar a nossa cultura, mas também a participação da comunidade, pois percebemos que ao longo do tempo mais pessoas estão participando dos cafés, especialmente integrantes do comércio local — pontua o coordenador da 7ª Região Tradicionalista, Vercelli de Oliveira.

Neste ano, a temática dos festejos no Estado celebra o centenário do radialista, declamador e comunicador Darcy Fagundes e os 70 anos do programa “Grande Rodeio Coringa”. O tema busca valorizar o papel da imprensa na divulgação da cultura regional e das primeiras manifestações tradicionalistas.

Em Passo Fundo, as festividades iniciaram ainda no final em agosto, com a chegada da Chama Crioula trazida por 25 cavaleiros. No município, a programação vai até o dia 20 de setembro, com a realização do desfile farroupilha às 10h.

Programação do Café de Chaleira

Confira a seguir a programação em cada entidade tradicionalista. Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com o CTG ou a 7ª Região Tradicionalista.

8/09 –CTG Moacyr da Motta Fortes

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com feijão tropeiro e acompanhamentos

9/09 – CTG Osório Porto

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

10/09 – CTG Fagundes Dos Reis

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com bóia campeira

11/09 – CTG União Campeira

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com vaca atolada

12/09 – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

20h: jantar baile com churrasco e costelão

13 /09 – Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco servido na mesa

13/09 – CTG Amigos da Tradição de Bela Vista

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco

14/09 – GCT Cavaleiros do Planalto Médio

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco e salada

15/09 – DT Clube Juvenil

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

16/09 – Departamento Tradicionalista Industrial

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

17/09 – CTG Lalau Miranda

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

20h: jantar com costelão ao fogo de chão e tertúlia

18/09 – CTG Tropel de Caudilhos

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

19/09 – CTG Eduardo Müller

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h30min: almoço com carreteiro de charque

20/09 – CTG Estância Nova