Cafés de Chaleira iniciam na próxima semana em Passo Fundo; confira a programação

Com o início de setembro, Passo Fundo se prepara para os tradicionais Festejos Farroupilhas. Já na próxima segunda-feira (8), começam os Cafés de Chaleira no norte gaúcho. Com programação diária, eles vão até o feriado de 20 de setembro.
Diariamente, uma entidade da cidade é responsável por organizar a programação, que além do café de chaleira, também conta com almoços, jantares e fandangos. O primeiro café será no CTG Moacyr da Motta Fortes, a partir das 8h30min e com ingresso a R$ 25.
— Essa é uma tradição de muitos anos que busca não apenas valorizar a nossa cultura, mas também a participação da comunidade, pois percebemos que ao longo do tempo mais pessoas estão participando dos cafés, especialmente integrantes do comércio local — pontua o coordenador da 7ª Região Tradicionalista, Vercelli de Oliveira.
Neste ano, a temática dos festejos no Estado celebra o centenário do radialista, declamador e comunicador Darcy Fagundes e os 70 anos do programa “Grande Rodeio Coringa”. O tema busca valorizar o papel da imprensa na divulgação da cultura regional e das primeiras manifestações tradicionalistas.
Em Passo Fundo, as festividades iniciaram ainda no final em agosto, com a chegada da Chama Crioula trazida por 25 cavaleiros. No município, a programação vai até o dia 20 de setembro, com a realização do desfile farroupilha às 10h.
Programação do Café de Chaleira
Confira a seguir a programação em cada entidade tradicionalista. Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com o CTG ou a 7ª Região Tradicionalista.
8/09 –CTG Moacyr da Motta Fortes
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com feijão tropeiro e acompanhamentos
9/09 – CTG Osório Porto
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
10/09 – CTG Fagundes Dos Reis
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com bóia campeira
11/09 – CTG União Campeira
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com vaca atolada
12/09 – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 20h: jantar baile com churrasco e costelão
13 /09 – Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco servido na mesa
13/09 – CTG Amigos da Tradição de Bela Vista
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco
14/09 – GCT Cavaleiros do Planalto Médio
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco e salada
15/09 – DT Clube Juvenil
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
16/09 – Departamento Tradicionalista Industrial
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
17/09 – CTG Lalau Miranda
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 20h: jantar com costelão ao fogo de chão e tertúlia
18/09 – CTG Tropel de Caudilhos
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
19/09 – CTG Eduardo Müller
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h30min: almoço com carreteiro de charque
20/09 – CTG Estância Nova
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco